Sayuri Yamagata en Noriko Amano in 't Huis te Poort

Schiedam - De Japanse Sayuri Yamagata is als eerste violiste al jarenlang een van de gezichtsbepalende musici van de Nederlandse Bachvereniging. Samen met haar landgenote, klaveciniste Noriko Amano – die al verschillende keren in 't Huis te Poort te horen was – maakte zij onlangs opnamen van Bachs complete werken voor viool en klavier (BWV 1014-1019). Deze opnamen zullen binnenkort op cd verschijnen. In 't Huis te Poort zullen de werken integraal worden uitgevoerd.

Series van zes gelijksoortige werken: ze waren niet ongebruikelijk in de Barok. Bach was er een meester in: de zes Brandenburgse Concerten, de zes Sonates en Partita's voor viool solo, de zes Cellosuites. Hij werkte de mogelijkheden voor een solo-instrument of een combinatie van instrumenten volledig uit, zoals ook bij de zes Sonates voor klavecimbel en viool.

Bach bedacht bij het componeren van deze sonates iets nieuws: een volledig gelijkwaardige rol voor de klavecinist en de violist. Vijf van de sonates zijn geschreven in Köthen, de zesde later in Leipzig. De werken werden door Bach nog diverse malen herzien. Een verloren gegane triosonate voor fluit, viool en basso continuo was mogelijk het uitgangspunt voor een van de delen en ook de andere delen waren vermoedelijk gebaseerd op eerder gecomponeerde werken.

Kopieën van het werk, gemaakt door familieleden van Bach, dragen óf een Duitse titel (Sechs Trio für Clavier und die Violine) óf een Italiaanse titel (Sei Suonate à Cembalo concertato e Violino Solo), verwijzend naar Italiaanse vormen en technieken, gecombineerd met het Duitse contrapunt. De term 'trio' slaat op de dubbelrol van het klavecimbel, of naar een mogelijke rol voor een gambist.

Sayuri Yamagata studeerde aan de Tohu-Gakuen School of Music in Tokio en kwam in 1984 naar Den Haag om barokviool te gaan studeren bij Lucy van Dael aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 2005 is ze concertmeester van De Nederlandse Bachvereniging. Ze concerteerde met diverse legendarische grondleggers van de authentieke uitvoeringspraktijk. Zo maakte ze sinds 1985 deel uit van het Orkest van de Achttiende Eeuw onder leiding van Frans Brüggen en werkte ze met Sigiswald Kuijken, Gustav Leonhardt, Bob van Asperen en Anner Bijlsma in diverse ensembles.

Noriko Amano werd geboren in Tokio. Ze studeerde piano aan het Toho Musical College. Direct na haar afstuderen is ze overgestapt naar de Keio University om daar muziekgeschiedenis en musicologie te studeren. In 1990 kwam zij naar Nederland om klavecimbel te studeren aan het Koninklijk conservatorium in Den Haag en het Sweelinck conservatorium in Amsterdam.?In Europa en Japan heeft ze in ensembles en solo gespeeld en verschillende cd-opnames gemaakt. Ze kreeg daarvoor lovende kritieken in de internationale pers. Naast Duits en Italiaans barokrepertoire heeft ze zich gespecialiseerd in Franse 17e-eeuwse muziek.

Vrijdag 21 februari 2020, 20.15 uur

€ 20,00 voorverkoop / € 22,50 aan de zaal

't Huis te Poort, Dam 30, Schiedam

www.thuistepoort.nl

Informatie en reserveren: Ad van der Kouwe

advanderkouwe@gmail.com of tel. 06 511 721 00