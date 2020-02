Schiedam - De Schiedamse petitie 'Geen nieuwbouwwoningen voor vluchtelingen' is niet meer te ondertekenen. Wat de reden is is vooralsnog onbekend.



Op petities.nl staat bij 'Huidige status: Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.' Het aantal ondertekeningen is gestopt bij 1.821 keer. In de petitie getiteld 'Geen Schiedamse nieuwbouwwoningen voor vluchtelingen' wordt onder meer gesteld dat 'gezien de huidige woningnood en wachtlijsten onder de eigen bevolking, het opnemen van vluchtelingen in nieuwbouwwoningen ontoelaatbaar is en dat dit de doorstroming, van met name starters, negatief beïnvloed'.'

De gemeente heeft eerder deze week al gereageerd op de petitie en de commotie die met name op social media was ontstaan. Lees hier het bericht van de gemeente.