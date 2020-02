Overleden vrouw op Willem Passtoorsstraat zeer waarschijnlijk niet door misdrijf om het leven gekomen

Schiedam - De 23-jarige vrouw met Poolse achtergrond die donderdagavond dood op straat werd gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen, is inmiddels vastgesteld. Dat is uit onderzoek vast komen te staan.



Er waren verdachte omstandigheden maar na onderzoek blijkt de vrouw niet door mishandeling om het leven te zijn gekomen. De vrouw werd wel door haar 23-jarige Poolse vriend mishandeld maar de verwondingen die ze daar bij opliep werden haar niet fataal. Het AD meldt dat haar vriend nog wel vast zit op verdenking van de mishandeling. "Er is nog geen eindconclusie, maar het neigt nu niet naar een misdrijf'', meldt een woordvoerder. Volgens buren was het niet de eerste keer dat er slaande ruzie was tussen de Poolse vrouw en haar vriend. "Het was niet het rustigste stel'', zegt één van hen.