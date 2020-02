Het wordt steeds drukker in FutureLand, vooral rondvaarten zijn erg populair

Trekpleister was de FutureLand Ferry. De rondvaartboot door het nieuwste havengebied trok in 2019 52.000 opstappers. In 2018 waren dit er nog 43.000. (Foto: )

Schiedam/Regio - Het gaat uitstekend met FutureLand, het informatiecentrum van de Rotterdamse haven dat ooit was opgericht voor de aanleg van de Maasvlakte 2. Ruim vijf jaar na de oplevering ervan bezochten in 2019 108.000 bezoekers het centrum, tegen 106.000 in 2018. Trekpleister was de FutureLand Ferry. De rondvaartboot door het nieuwste havengebied trok in 2019 52.000 opstappers. In 2018 waren dit er nog 43.000.



De stijging van het aantal passagiers van de FutureLand Ferry dankt het informatiecentrum voor een deel aan de deelname aan de Goede Doelen Loterijen. Bovendien kun je sinds de zomer online boeken. "Daardoor komen er meer bezoekers uit het gehele land naar de Maasvlakte', aldus manager Eileen Niks. "Het lijkt erop dat Nederland ons heeft ontdekt. En waarom niet? Onderzoek uitgevoerd door De Reputatiegroep laat zien dat Nederlanders trots zijn op de Rotterdamse haven. Een dagje door de haven naar FutureLand is een verrassend dagje uit. Je leert wat en met de FutureLand Ferry kun je de grootste schepen ter wereld bijna aanraken. Samen met de interactieve expositie, wisselende tentoonstellingen en het restaurant in FutureLand is er ruim voldoende variatie voor een compleet dagprogramma". De bezoekersaantallen kregen ook een positieve impuls door het tienjarig bestaan in juni dat werd gevierd met bezoekers."

FutureLand verwacht volgend jaar nog meer bezoekers. "Ook dit seizoen arriveren weer bijzondere schepen in de haven: Sleipnir - het grootste kraanschip ter wereld van Heerema Marine Contractors - en Jacques Saade, het nieuwe vlaggenschip van containerrederij CMA CGM; de eerste containerreus die op LNG (vloeibaar aardgas) gaat varen. We willen onze bezoekers daarvan met de FutureLand Ferry volop laten genieten", aldus Niks.

Het informatiecentrum werkt inmiddels hard aan een nieuwe expositie, de opvolger van 'De haven werkt' die nog blijft tot 1 juni. Dat wordt een interactief hoogstandje dat de digitalisering van de haven in beeld brengt. In de programmering van 2020 is er verder aandacht voor onder meer cyberbeveiliging; drugs in de haven en havenfotografie. Daarnaast organiseert het centrum excursies naar de natuur van de haven en het strand voor de 'fossielenjacht'.

"FutureLand past in ons beleid om mensen te stimuleren ook in de haven te recreëren. Dat bevordert het begrip voor het havenindustrieel complex en is goed voor de arbeidsmarkt. Als mensen hier graag vertoeven gaan ze er makkelijker werken. En dat draagt vervolgens bij aan een gunstig vestigingsklimaat."