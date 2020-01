Eco-team obs De Singel beloond met Bronzen Certificaat

Schiedam - Het Eco-team van obs De Singel in Schiedam ontving op 28 januari een Bronzen Certificaat. Rob van der Drift overhandigde de tussentijdse prijs aan de leerlingen, die van hun school aan de Buys Ballotstraat een ‘Eco-School’ willen maken. Noam, Shenia, Dylan en Thays gaan door met hun duurzame acties om dit keurmerk te behalen. Ze zijn al over de helft.



“Jullie denken na over hoe mensen beter met natuur en milieu om kunnen gaan en verzinnen daar zelf acties voor”, zei Rob van der Drift, werkzaam bij NME-centrum Harre Wegh en tevens docent bij de Stichting Milieu Dichterbij. Op 28 januari was hij naar basisschool De Singel aan de Buys Ballotstraat gekomen om Noam, Shenia, Dylan en Thays te feliciteren.

De vier leerlingen uit groep 5 en groep 6 vormen het Eco-team van de school. Ze werden door Rob beloond met een Bronzen Certificaat voor hun inzet. Locatieleider en leerkracht Robert had alle groepen, zo’n 150 kinderen, en alle leerkrachten in de gymzaal bijeengeroepen voor deze feestelijke gebeurtenis. Ook Natascha, afvalcoach in de wijk en enthousiaste ondersteuner van het Eco-team, en Jeannette van wijkinitiatief ‘Oost Pact Door’ waren bij de certificaatuitreiking aanwezig.

Zeven stappen

Een duurzame school, dat is het streven van leerlingen en leerkrachten van obs De Singel in Schiedam-Oost. Twee jaar geleden besloot het managementteam van de school om het keurmerk ‘Eco-School’ te bemachtigen. Maar een Eco-School word je niet zomaar. Daarvoor moeten zeven stappen worden doorlopen. Obs De Singel is nu over de helft.

Noam, Shenia, Dylan en Thays brachten in kaart hoe hun school scoorde op het gebied van onder meer energie, groen, afval en hygiëne. Vorig jaar pakten ze het zwerfafvalprobleem aan.

“Goed werk!” merkte locatieleider Robert op. “Met de komst van een prullenbak en een informatiebord ligt er veel minder afval op het schoolplein.” Dit schooljaar introduceerde het Eco-team in elk klaslokaal een bakje voor gfe, oftewel groente-, fruit- en etensresten. De bakjes worden elke dag geleegd in een verzamelbak, die locatieleider Robert wekelijks omkiepert in een gfe-container.

Groene Vlag

Met de voltooiing van stap 4 van het Eco-Schoolsprogramma kwam obs De Singel in aanmerking voor het Bronzen Certificaat. “Ik vind het heel knap van jullie dat jullie al zover zijn gekomen”, zei Rob van het NME-centrum. “Want het is niet zo eenvoudig om een Eco-School te worden.” Noam, Shenia, Dylan en Thays willen nu water- en energieverspilling tegengaan. Ze zijn begonnen met het bijhouden van de meterstanden. Als alle zeven stappen zijn doorlopen, krijgt obs De Singel de Groene Vlag en het Eco-Schoolkeurmerk. Dylan hoopt dat hij deze mijlpaal nog meemaakt, voordat hij voor groep 7 en groep 8 naar een andere locatie moet.

De gemeente Schiedam en Fonds Schiedam Vlaardingen financieren het project ’Eco-Schools’