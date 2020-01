Buurtbemiddeling Schiedam biedt Eerste Hulp Bij Burenruzies

Schiedam - In 2019 hielpen de vrijwilligers van Buurtbemiddeling Schiedam zo'n veertig oplopende problemen tussen buren op te lossen. Soms hebben buren onenigheid over de rook van de barbecue, huisdieren, overhangende takken of geluidsoverlast in de avonduren. Om te voorkomen dat er een knallende ruzie ontstaat, kun je als Schiedammer gratis bemiddelaars inschakelen via Buurtbemiddeling. De bemiddelaars zijn daarvoor opgeleide vrijwilligers, die zorgen dat beide partijen worden gehoord, met elkaar in gesprek gaan en samen tot een beslissing komen. Dat pakt heel goed uit. Daarom worden er nu nog meer vrijwilligers gezocht.



(door Janet van Huisstede)

Maaike de Vries is coördinator van Buurtbemiddeling Schiedam. Op verzoek van de gemeente Schiedam en Woonplus helpt ze via Buurtbemiddeling buren bij het oplossen van irritaties en conflicten. Dat er problemen tussen buren ontstaan, verbaast Maaike niet. "In sommige wijken wonen mensen dicht op elkaar en dat kan irritatie opleveren. Zoals met grote gezinnen in gehorige flats in Nieuwland. En er wonen hier tal van culturen, met allemaal hun eigen exotische kruiden, in woningen waarin de afzuiging niet altijd even goed is. Denk verder ook aan al dan niet goed onderhouden tuinhuisjes, kakkerlakken, vuilnisoverlast, etc."

"Het mooie van Buurtbemiddeling is dat je mensen via een paar gesprekken bij elkaar brengt. Natuurlijk moeten beide partijen dat ook echt willen, maar dat lukt gelukkig vaak", lacht ze. "Het is fijn dat we op zo'n laagdrempelige wijze hoogoplopende irritaties kunnen oplossen. We doen dit dóór burgers, dus de vrijwilligers, vóór burgers."

Maaike benadrukt dat Buurtbemiddeling geen 'rijdende rechter' is. "Wij doen geen uitspraken en we geven niet buur A of buur B gelijk. We helpen mensen om het gesprek aan te gaan en de twee buren moeten samen tot een eigen beslissing komen. Aan het eind helpen we om de gemaakte afspraken op papier te zetten."

Twee bemiddelaars

Wie Buurtbemiddeling inschakelt, krijgt Maaike zelf aan de telefoon. Zij voert een eerste, kort telefonisch gesprek. Vervolgens vraagt ze twee vrijwilligers om de aanmelding op te pakken. Die twee bemiddelaars maken een afspraak en luisteren uitgebreid naar de klager. "We werken altijd met twee vrijwilligers, want twee horen meer dan één. En het voelt veiliger, want soms zijn mensen echt kwaad", legt Maaike uit.

"Zij nemen vaak zo'n half uur de tijd om goed naar de irritatie van de buur te luisteren. Daarna maken zij een afspraak met degene die de klacht veroorzaakt. Als beide buren aangeven dat ze er graag samen uit willen komen, wordt er een gezamenlijk gesprek gehouden van ongeveer anderhalf uur op onafhankelijk terrein. In 2019 hebben we veel problemen gelukkig kunnen oplossen!"

Vrijwilligers nodig!

Binnenkort starten de nieuwe trainingen van Buurtbemiddeling Schiedam, zowel overdag als 's avonds. Alle vrijwilligers krijgen een gratis training van vijf dagdelen in conflictbemiddeling. Vrijwilligers kunnen vervolgens hun eigen tijd indelen. Sommigen bemiddelen bijvoorbeeld liever overdag, anderen doen dit vrijwilligerswerk liever naast hun werk in de avonduren of maken er in het weekend wat tijd voor vrij. "We zijn nu met zeven vrijwilligers aan de slag", vertelt Maaike over de huidige bezetting bij Buurtbemiddeling Schiedam. "Maar dat moeten er in 2020 minstens twaalf gaan worden. Dan hebben we zes inzetbare teams, zodat we klachten nog sneller kunnen beetpakken. Ik hoop op veel aanmeldingen!"

Probleem oplossen?

Wilt u ook een probleem oplossen? Of wilt u als bemiddelaar aan de slag? Mail dan naar buurtbemiddeling@vrijwilligersschiedam.nl of bel Maaike de Vries via 06 4471 7799.