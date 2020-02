Column: 'Theater moet je zien'

Schiedam - Dit is de eerste column van Kor Kegel voor het Nieuwe Stadsblad. Hij schreef al eerder columns voor onder meer de Schiedamsche Courant en het Rotterdams Dagblad. Deze week pleit Kor voor een entree met uitstraling voor het Theater aan de Schie.



Eerlijk zeggen: kun je zonder Streetview te raadplegen omschrijven hoe het niemandslandje tussen het Proveniershuis en de ruïne eruitziet? Staan er bomen? Zitbankjes? Bloembakken?

Gek hè, dat je dat niet uit je hoofd weet. Dagelijks gaan er duizenden mensen langs, maar die plek ligt er onopvallend bij. Dat komt vooral doordat prof. ir. Hans Ruijssenaars nauwelijks aandacht besteedde aan de zijkant en achterkant van het Stadserfcomplex dat in 1998 tot stand kwam. Blinde muren waren het gevolg.

Alles draaide om de voorgevel en de gezamenlijke entree van het stadskantoor en Theater aan de Schie. Hoe het Stadserf eruitziet, dat hebben Schiedammers redelijk op hun netvlies staan. Maar dat verslofte 'plein' erachter?

Als je er langs komt op de Broersvest, heb je meer de neiging op het verkeer om je heen te letten dan op dat allesbehalve charmante plein langs die blinde zijmuur van het theater. Ach, veel passanten hebben zelfs een blinde vlek gekregen voor de ruïne van het kasteel van Mathenesse, het Huis te Riviere van gravin Aleida toen ze in 1275 de stad Schiedam stichtte. De ruïne valt helemaal weg tegen het ontwerp van prof. Ruijssenaars.

Melancholisch denk ik aan een theaterstuk dat in 1988 op de ruïne werd uitgevoerd: de eerste voorstelling van het Schiedams CultuurHistorisch AmateurToneel (SCHAT). Het heette 'Het Spul van Joncker Fransen Oorloch' die Holland teisterde van 1488 tot 1490. Een laatste oprisping van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Vanuit Rotterdam werden pogingen gedaan Schiedam te veroveren en daar ging Het Spul (het spel) over. De naam van jeneverie 't Spul aan de Hoogstraat 92 hebben we aan dat toneelstuk overgehouden.

De ruïne stond toen nog geïsoleerd. Acteurs, verkleed als soldaten, beklommen de ruïne en je zag hun silhouetten afsteken tegen de avondhemel. Nu zou een stuk op die in modernisme ingepakte restanten van Aleida's kasteel nergens meer op slaan.

En toch kan theater die saaie plek tussen Proveniershuis en ruïne een bruisend karakter bezorgen. Met instemming lees ik het visiedocument van Theater aan de Schie. Het theater doet het goed. Bestuur en directie hebben ambities. Meer ontmoeting, meer activiteit. Een gastvrije stadsfoyer, ook overdag. Ik zie ook een pleidooi voor een nieuwe hoofdingang. Terecht, want door verbouwingen in het Stadserfcomplex is het theater nogal verstopt geraakt. Een nieuwe ingang? Doen! Breek die blinde muur open, creëer een uitnodigende entree. Rol de rode loper uit, zodat duizenden voorbijgangers die het centrum binnenkomen meteen een wenkend theater zien dat ze allemaal welkom heet. Herinrichting van die suffe zone tussen Proveniershuis en ruïne kan het veranderen in een aantrekkelijk gebied met een fantastische uitstraling. Een theater moet gezien worden. Dit stukje binnenstad zou ervan opknappen.

(Kor Kegel)