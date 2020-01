Kinderwinkel d'Uk opent op Hoogstraat

Schiedam - Op nummer 66 van de Hoogstraat opent op zaterdag 1 februari om 10.00 uur een winkel waar kinderen en hun ouders blij van gaan worden: Kinderwinkel d'Uk, met kindermeubels en (houten) speelgoed.



Eigenaresse en voormalig directeur van een basisschool, Phyllis Touw, biedt daar met veel enthousiasme prachtig en uitdagend kinderspeelgoed, fantastische knutselspullen en kindermeubels uit eigen werkplaats aan: "Naast mijn baan als schoolleider, heb ik altijd geklust, meubels vermaakt en beschilderd. Als kind haalde ik al de poten onder de grote speelgoedkast vandaan omdat ik dat mooier vond… Ik kreeg steeds meer behoefte om veel meer met mijn handen te gaan werken en mooie dingen te creëren. In mijn bedrijf Kinderwinkel d'Uk komt dat allemaal samen. d'Uk of Uk was een koosnaampje voor mijn kinderen toen zij klein waren."

Phyllis verkoopt al jarenlang kindermeubels van eigen makelij via haar website www.d-uk.nl. In de nieuwe, fysieke winkel van Kinderwinkel d'Uk is ruimte voor een heerlijk speelhoekje, kleine winkelwagentjes voor de ukkies en een geweldig Muizenhuis. Dat maakt van d'Uk een échte kinderwinkel. Een eigen toonbank en een trapje om mee te kijken bij het afrekenen, de verstopte elfendeurtjes, en twee grote bomen in de winkel, zorgen voor alle kids voor een magische ervaring. Op woensdagmiddag 1 april (nee, geen grap!) start de wekelijkse knutselmiddag in de winkel. Kinderen kunnen van 14.00 tot 16.00 uur hun eigen Muizenhuizen komen maken, voor slechts 5 euro per kind. Phyllis Touw nodigt iedereen van harte uit om gewoon even binnen te komen lopen bij Kinderwinkel d'Uk.