I'm Not Asking For The Moon van Schiedamse Myriam nu te zien! VIDEO

Schiedam - Het mooie liedje dat Myriam West voor haar kindje Wybren schreef staat inmiddels ook op YouTube. Hieronder kun je het ontroerende stukje muziek van de Schiedamse singersongwriter ook bekijken.



Myriam, finaliste De beste singer-songwriter van Nederland, schreef I'm Not Asking For The Moon voor haar driejarige zoontje Wybren die geboren werd met een genetische afwijking. Daardoor heeft hij last van epilepsie en een ontwikkelingsstoornis. Het gaat nu gelukkig goed met hem, laat Myriam weten. "Maar we kunnen voorlopig nog niet inschatten wat de toekomst gaat brengen. Hij heeft veel motorische achterstand opgelopen en praat ook nog niet. We hebben een hele moeilijke en verdrietige periode achter de rug: Zo'n klein wezentje waar je niks voor kunt doen. Toch is al die ellende ook de eerste aanzet tot dit liedje geweest. Ik hoop er andere ouders een steuntje in de rug mee te geven."