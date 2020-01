Gemeente reageert op petitie: 'In Schiedam willen we iedereen een passende woning aanbieden'

Schiedam - Er was de afgelopen dagen wat beroering ontstaan vanwege een Schiedamse petitie waarin wordt opgeroepen om geen nieuwbouwwoningen voor statushouders te reserveren. Veel Schiedammers zijn het daar mee eens, maar velen ook niet. Zo laat mevrouw Bakker weten dat het vandaag door de gemeente op hun website geplaatst bericht over het onderwerp ook alle aandacht verdient.



De gemeente Schiedam laat in het bericht onder meer weten dat 'we in Schiedam iedereen een passende woning aan willen bieden'. 'Daarom houden we de Schiedamse sociale woningvoorraad op peil en bouwen we tot 2030 6.000 woningen bij in verschillende prijsklassen. Dit is de enige manier om het nijpende woningtekort een halt toe te roepen. In de afgelopen week is in de media en op social media veel aandacht geweest voor de huisvesting van statushouders. Schiedam moet hiervoor zorgen, net als alle andere gemeenten. De landelijke overheid bepaalt voor hoeveel mensen Schiedam een woning moet vinden. Schiedam loopt hierin op dit moment achter.'

In het bericht legt de gemeente vervolgens uit hoe de (verplichte) huisvesting van statushouders in Schiedam is geregeld. en woning. 'Statushouders behoren tot de groep urgenten bij het toewijzen van woningen. Net zoals andere Schiedammers die een (andere) woning nodig hebben en hiervoor urgentie hebben gekregen. Voor mensen die soms al jaren op een huurwoning wachten, is dat natuurlijk vervelend. Op dit moment worden Schiedamse nieuwbouwwoningen van Woonplus met voorrang aangeboden aan mensen die al in Schiedam wonen. Daarnaast is de gemeente Schiedam in gesprek met de provincie Zuid-Holland over de achterstand in de huisvesting van statushouders.'

De gemeente benadrukt daarbij dat er geen vluchtelingen uit het buitenland worden gehaald zoals het beeld nu wordt geschetst. Lees het gehele bericht hier.