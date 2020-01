Worden Schiedammers straks geboren als Rotterdammer?

Schiedam - Bij Franciscus Gasthuis in Rotterdam komt een nieuw gebouw, zo meldt ad.nl op basis van een brief van minister Bruins Met daarin moderne operatiekamers en een nieuwe afdeling waar vrouwen kunnen bevallen. Dit nieuwe gebouw is midden 2023 klaar. Waarschijnlijk kunnen moeders vanaf dat moment hun baby'tje niet meer krijgen in de Schiedamse locatie, het Vlietland ziekenhuis, maar komen de kinderen ter wereld als Rotterdammer.

Volgens het ziekenhuis, met locaties in Schiedam en Rotterdam, is het nodig de hulp met spoed aan zwangere vrouwen op één plek te concentreren op één grote afdeling in plaats van twee kleinere afdelingen te hebben. Alleen dan zou het mogelijk zijn om 24 uur per dag, zeven dagen per week een gynaecoloog, een team voor de operatiekamer, een anesthesioloog, anesthesiemedewerker en een kinderarts aanwezig te hebben.

