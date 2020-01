Bouw van duizenden woningen bij Schiedam Centraal

Schiedam - De gemeenteraad van Schiedam heeft gisteren (dinsdag 28 januari) besloten een nieuw bestemmingsplan en een bijbehorende MilieuEffectRapportage (MER) voor Schieveste te laten maken. Hiermee zet de gemeente Schiedam een nieuwe stap om woningbouw nabij het station Schiedam Centrum mogelijk te maken. De OntwikkelCombinatie Schieveste (OCS) heeft plannen om hier een multifunctionele woonlocatie te realiseren met circa 3.000 woningen.

Het marktinitiatief om nieuwbouw op Schieveste te realiseren, is voor Schiedam het antwoord op de vraag naar woningen, aldus wethouder Fahid Minhas (Bouwen & Wonen). 'Volgens de Verstedelijkingsopgave voor deze regio heeft de stad de publieke opgave om de komende jaren circa 7.000 woningen te bouwen. Schiedam heeft niet veel ruimte om uit te breiden. Met de wijziging van het bestemmingsplan voor Schieveste van kantorenlocatie naar een multifunctionele woonlocatie kan Schiedam vanuit haar publieke rol een goede invulling geven aan deze regionale afspraken. Bovendien is het een enorme kans om Schiedam een goede impuls te geven.'

Er is een toename van de eigen bevolking. Bovendien verandert de samenstelling van huishoudens in Schiedam naar meer eenpersoonshuishoudens en tweeverdieners. Woningbouw op Schieveste kan verhuisbewegingen in de stad op gang brengen en nieuwe doelgroepen aantrekken. Door nieuwbouw op deze locatie ontstaat ook een logische entree naar de binnenstad, een verbinding tussen de bedrijventerreinen aan de ene kant van de snelweg en het centrum aan de andere kant. De toekomstige woningen kunnen ook bijdragen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de nabijgelegen bedrijvenpolders.

Vier grote bouw- en ontwikkelbedrijven in Nederland, verenigd in de OntwikkelCombinatie Schieveste, hebben zich met een initiatief gemeld in Schiedam. In december 2018 tekende OCS een overeenkomst voor de grondreservering voor Schieveste. Een jaar later – op 20 november 2019 – presenteerde de OCS een Masterplan met haar ambities voor deze locatie. Het gaat om een strook grond tussen het spoor en de rijksweg A20 van 8,5 hectare groot bij DCMR en Lentiz Life College. De aantrekkende economie en recente activiteiten op Schieveste (Bioscoop- en leisurecentrum, ontwikkeling hotel De Veste, revitalisering bedrijventerreinen) maken Schieveste een potentiële ontwikkellocatie voor woningbouw.