Vijf kanshebbers voor de VKBK-Prijs in het Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam - Vijf kunstenaars maken kans om de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2020 te winnen: Isabelle Andriessen, Sharelly Emanuelson, Özgür Kar, Wouter Paijmans en Philip Vermeulen. Dit jong talent werkt in Nederland en is jonger dan 35 jaar. Hun werk is van 1 februari t/m 22 maart 2020 hun werk zien in het Stedelijk Museum Schiedam.

Juryvoorzitter Barbara Visser maakt begin maart de winnaar bekend. De winnende kandidaat krijgt een bedrag van € 20.000, deels beschikbaar gesteld door de Rabobank Nederland. De andere helft komt van het Jaap Harten Fonds en is bedoeld voor een publicatie. Bezoekers kunnen in het museum op hun favoriet stemmen. Op 15 maart is de publiekswinnaar bekend.



Isabelle Andriessen (1986) werd voorgedragen door Kunstkijkers Ko & Kho. 'Met haar zwetende, kristalliserende en druipende sculpturen onderzoekt Andriessen het schemergebied tussen levend en niet levend', schrijft het duo.

Sharelly Emanuelson (1986) is de keuze van curator en schrijver Vincent van Velsen. Ze is in staat 'de schoonheid en complexiteit van het leven op de Caraïbische eilanden te visualiseren', zegt hij over haar werk.



Özgür Kar (1992) is de voordracht van Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. De kunstenaar weet volgens Wolfs zijn 'filmische animaties' te vergroten tot 'beklemmende installaties op grote schermen'.

Wouter Paijmans (1991) is de kandidaat van het fotografenduo Maurice Scheltens en Liesbeth Abbenes. Ze zijn geraakt door Paijmans' bijna obsessieve gedrevenheid bij het maken van ritmische sculpturen en wat hij zelf confectie-schilderijen noemt.



Philip Vermeulen (1986) is de keuze van Suzanne Swarts, directeur van Museum Voorlinden. 'Vermeulen maakt meeslepende installaties waarin hij met geluid, licht en beweging alle zintuigen prikkelt', zegt ze. 'In ieder werk laat hij opnieuw met groot gemak wetenschap, technologie, beeldende kunst en theater versmelten tot onvergetelijke sensaties.'