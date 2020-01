De Dolly Dots komen naar Schiedam! (en de kaartverkoop is al begonnen)

Schiedam - De legendarische meidengroep de Dolly Dots, die iedereen kent van hits als Love Me Just a Little Bit More en Radio, gaat in seizoen 2020-2021 op tour! En, ja hoor, ze komen ook naar Schiedam! De kaartverkoop is vandaag begonnen.

Na de succesvolle reünie van de Dolly Dots in 2007 en 2008 met uitverkochte concerten in Ahoy en een tour door alle concerthallen overleed Ria in 2009 na een ziekbed. Daarmee was het klaar, vonden de dames. Één voor allen, allen voor één. In 2016 traden ze toch weer kort op bij de Toppers in de Arena en dat vonden ze zo leuk dat ze nu weer het podium op gaan.

De Dolly Dots vieren hun 40-jarig jubileum met een theatertour, begeleid door een band onder leiding van Sven Figee. Zaterdag 14 november is de voorstelling Sisters on Tour te zien in Theater aan de Schie. De kaartverkoop is al begonnen via www.theateraandeschie.nl.