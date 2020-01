Gerrit en Nel: zeventig jaar vol liefde!

Schiedam - De Schiedamse Gerrit van Grootveld (91) en Nel Scheenloop (91) vieren feest. Afgelopen donderdag is het zeventig jaar geleden sinds het stel in het huwelijksbootje is gestapt. Burgemeester Cor Lamers bezocht het echtpaar om ze te feliciteren met hun platina huwelijk. Gerrit en Nel kregen zelfs een felicitatie van het Koninklijk Huis.



(door Kathy Huitema)

De 91-jarige Gerrit van Grootveld en Nel Scheenloop trouwden donderdag 26 januari 1950 in het stadhuis aan de Grote Markt in Schiedam. Zeventig jaar later, is het stel nog steeds dol gelukkig. Vooral, omdat burgemeester Cor Lamers op bezoek kwam. Echtpaar Van Grootveld: "Wij zijn zeer vereerd: ten eerste door het bezoek van onze burgemeester. Hij overhandigde ons een boeket bloemen en een miniatuur van het Schiedamse stadhuis; dat staat nu in porselein en tinnen uitvoering in de vensterbank." Dit is niet het eerste jaar waarop burgemeester Lamers het stel komt bezoeken. Net zoals vijf jaar geleden zei de burgemeester nogmaals: "Tot over vijf jaar!" Lamers bezocht het echtpaar Van Grootveld ook wegens een 'briljant' huwelijksfeest. Dat is een jubileum voor koppels die al 65 jaar geleden getrouwd zijn.

Ook het Koninklijk Huis had een felicitatie voor het stel. "We zijn zeer vereerd door de bezorging van een enorm boeket bloemen met daarin een brief van de Dienst van het Koninklijk Huis. Daarin staat dat het Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin ter kennis is gebracht, dat wij op 26 januari de dag gedenken dat wij 70 jaar geleden in het huwelijk traden. Met deze feestelijke gebeurtenis willen de koning en de koningin ons van harte feliciteren. Er staat een telefoonnummer onder de brief; dat hebben we gebeld en wij hebben de algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin hartelijk bedankt voor deze mooie attentie. Deze meneer was op zijn beurt heel verrast. Zo maken we nog heel bijzondere dingen mee op onze oude dag!"

Gerrit en Nel van Grootveld kijken terug op 70 goede huwelijksjaren. Gerrit: "De jaren zijn ons als zand door de vingers gegleden." Nel is het daarmee eens. "Het loopt gewoon. De liefde was er vanaf het begin dat we elkaar leerden kennen en is er tot op de dag van vandaag nog. Als er wat was, dan praatten we het uit en dat was het dan. Wij kunnen wel tegen een douwtje!" Ze houden duidelijk nog steeds heel veel van elkaar. Dag mooi platina koppel Van Grootveld. Tot over vijf jaar!