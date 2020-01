'Zelfs in zijn aandoening is Wybren uniek'

Schiedam - Ooit dacht Myriam West (33) nog medicijnen te gaan studeren en was muziek maken haar hobby. Maar Myriam had talent én het tij mee en werd zangeres/componist. Ze studeerde zang en piano aan Codarts, haalde de finale van het tv-programma De beste singer-songwriter van Nederland en bracht haar eerste album uit. Maar toen werd haar zoontje Wybren geboren, met een syndroom waar nog niets over bekend bleek. "Zelfs in zijn aandoening is hij uniek!" Momenteel is twee dagen per week muziekles geven het maximaal haalbare. Toch schreef Myriam I'm not asking for the moon, een prachtig lied over haar zoon. Deze week staat haar clip op YouTube. Met Wybren in de hoofdrol.



(door Els Neijts)

Myriam zat muzikaal comfortabel 'in de lift' toen zoontje Wybren geboren werd. Al in 2006 kreeg ze bekendheid met haar titelsong The Gods must be crazy voor de boekverfilming van Ronald Gipharts roman Ik omhels je met duizend armen. "Twee jaar nadat ik op mijn 17e de Kunstbende had gewonnen werd ik gevraagd om die titelsong te schrijven en kreeg ik een contract bij Universal. Toen ben ik in plaats van geneeskunde toch maar zang en piano aan Codarts, het Rotterdamse conservatorium, gaan doen. Die opleiding was heel leuk en een inspiratiebron, maar ik nam alles ook héél serieus. Ik wilde niet zonder gedegen ondergrond het vak in, én ik wilde een eigen stijl ontwikkelen. In eerste instantie richtte ik me op blues en jazz. Ik ben zelfs aan een master in New Orleans begonnen en heb daar op veel jazzplekken gezongen. Maar na een half jaar was mijn geld op en moest ik terug. Eenmaal thuis ben ik aan een eigen album begonnen en heb ik mezelf uitgedaagd door mee te doen aan De beste singer-songwriter."

Kleine schilderijtjes

In 2014 stond Myriam in de finale van dit tv-programma. Jurylid Eric Corton omschreef haar nummers als 'kleine schilderijtjes'. "Ik haalde steeds de volgende ronde. Tot de finale. Die heb ik niet gewonnen, maar meedoen was spannend én ik mocht mijn eigen muziek spelen. Anders had ik het ook niet gedaan. In hetzelfde jaar kwam ook mijn album From now on uit. Dat was mijn visitekaartje maar ik dacht ook Wil ik dit eigenlijk wel? Het vak is heel hard werken en je krijgt niet altijd terug wat je er in stopt. Na een pauze heb ik in 2015 en 2016 toch weer van alles gedaan, maar toén kwam Wybren."

Moeilijke periode

Na Wybrens geboorte ging opeens niets meer van een leien dakje. "Wybren bleek al bij zijn geboorte een hartafwijking te hebben.Toen dat na een maand goed leek te komen, had hij ineens een liesbreuk en moest hij geopereerd worden. Héél naar! Hij was nog zó klein en dan zo'n bobbel. Hij huilde onwijs veel en was dan ontroostbaar. Eenmaal weer thuis ging het even goed, maar toen begon hij vlinderende bewegingen met zijn hele lijfje te maken. Dát bleek epilepsie te zijn. Die aanvallen waren vreselijk. Je raakt alle contact kwijt en kunt niets doen. Pas in zijn vierde of vijfde maand bleek hij een nog onbekende genetische aandoening te hebben. Daardoor duurde het nog tot zijn achtste maand voor de juiste medicatie werd gevonden."

Steuntje in de rug

Wybren heeft nog maar weinig aanvallen en een hele goede oefentherapeut. "Als zij tien dagen achter elkaar met hem gewerkt heeft, zien we hem sprongen vooruit maken. Maar we kunnen voorlopig nog niet inschatten wat de toekomst gaat brengen. Hij heeft veel motorische achterstand opgelopen en praat ook nog niet. We hebben een hele moeilijke en verdrietige periode achter de rug: Zo'n klein wezentje waar je niks voor kunt doen. Toch is al die ellende ook de eerste aanzet tot dit liedje geweest. Ik hoop er andere ouders een steuntje in de rug mee te geven. Wíj leven heel erg in het nu. Als Wybren niks naars heeft is alles helemaal goed. Hij leert ons ook heel veel. Door er te zijn en door wie hij is: Uniek!"

I'm not asking for the moon

Met haar nieuwe single I'm not asking for the moon brengt zangeres en componist Myriam West een ode aan Wybren, haar driejarige zoontje. Wybren is geboren met een genetische afwijking waardoor hij epilepsie en een ontwikkelingsstoornis heeft. Luister I'm not asking for the moon via www.myriamwest.com