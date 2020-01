Bolvormige springstaartjes duiken op in Schiedam

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Ad Bakker ziet ze weer overal in Schiedam opduiken, springstaartjes...



'Nu het weer kouder is komen de springstaartjes weer met honderden uit de grond gekropen. De bolvormige springstaartjes zie je op een uitzondering na eigenlijk nooit in de zomer en alhoewel ze heel klein zijn, vaak niet meer dan een halve millimeter, houden ze van het winterweer.

Hoe klein ze zijn is te zien rechts van mijn duim, en deze foto is zelfs nog flink uitvergroot. En dan zijn er nog soorten die nog een heel stuk kleiner zijn, zelfs zo klein dat je ze niet met het blote oog kunt zien. En ze zijn er in diverse kleuren van licht tot donker en van wit tot rood. Je ziet ze zelfs over het ijs lopen en zijn soms door bevroren dauwdruppeltjes omgeven. Dus moeten ze antivries in hun bloed hebben, maar het is toch ongelooflijk dat deze kleine springers de vorst kunnen overleven. Ik zeg springers omdat ze net als vlooien flinke afstanden kunnen overbruggen met springen. Dat doen ze met een vorkje wat gespannen als een springveer onder hun lichaampje zit, zodra ze die ontspannen worden ze gelanceerd. Dat gaat met zo'n kracht gepaard dat als ze op een verdroogd blad zitten je het zelfs soms kunt horen.

Deze foto's zijn gemaakt in de omgeving van Frankeland onder de gevallen bladeren langs de heggen in de Willem Andriessenlaan in Schiedam...'