'Molensingel verliest 'gezicht' met sloop van witte brug'

Roger Pluijm over het verdwijnen van de witte brug in Kethel Tuindorp.



'De witte houten loopbrug van de 'van de tram' aan de Churchilllaan naar de Molensingel wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats is een stalen brug gekomen, even verderop. Ook het 'dammetje' nog iets verderop gaat verdwijnen. De ontsluiting van de wijk wordt met dit laatste weer iets minder. De nieuwe brug is van staal, prachtig zou je zeggen, gaat honderd-zoveel jaar mee, maar de brug is totaal karakterloos, heeft geen 'gezicht', je ziet hem amper. Een brug in een landelijke omgeving, wat Kethel Tuindorp toch van oorsprong is, daar hoort een witte brug te zijn. Ja een witte brug, dat heeft 'smoelwerk', karakter, 'gezicht' dus. Nu verdwijnt er weer een stukje iconisch Kethel. Ook de Prinses Beatrixlaan bij de Molensingel is tegelijkertijd vernieuwd. Dat werd wel tijd, daar was dacht ik sinds 1964 nooit meer iets aan veranderd.

'Zo ook het Julianapark een aantal jaren geleden. De witte hekken, het gezicht van het park – nu zwart stalen – je ziet er 'niets' van. Vroeger zag je de contouren van het park, de kenmerkende witte balustrade bij de muziektempel en de daar bij behorende witte hekken rond het park. Nu zie je 'alleen bomen', niet de contouren van het park meer. Door het verdwijnen van 'wit' is het 'aanzicht' weg.'