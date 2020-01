the shirtmaker since 1928 eton

Eton, een merk dat al bijna 100 jaar bestaat, Eton. Het merk komt uit Zweden en is in 1928 ontstaan. De shirts zijn van uitstekende kwaliteit en men zegt: 'eens een Eton shirt drager, altijd een Eton drager'. Tijdens de productie van de shirts wordt er gebruik gemaakt van uitstekende materialen van geweldige kwaliteit. Met een shirt van Eton weet je dat het shirt lang mee gaat. Wil jij weten waar Eton Shirts vandaan komt en hoe het merk is uitgegroeid tot een toonaangevend merk? Lees dan snel verder!

sponsored content

Het ontstaan van Eton Shirts

Eton is opgericht door Annie en David Pettersson. Het is begonnen zoals elk ander merk ook is begonnen, vanuit een klein schuurtje naast het huis van de oprichters. David en Annie begonnen in 1928 met het maken van overhemden voor mensen uit het dorp. De originele fabriek en het hoofdkwartier bevindt zich in Gånghester , Zweden. Het Eton shirt is pas na ruim 20 jaar buiten Zweden terecht gekomen. Een klant kocht het shirt in Zweden en heeft het daarna naar zijn thuisland meegenomen. In zeer korte tijd startte het internationale succes.

Tegenwoordig is Eton een wereldwijd shirtmerk, dat in meer dan 50 landen wordt verkocht - en vaak in de meest exclusieve winkels in onder andere New York, Sydney, Beijing, Rome en Moskou.

De verschillende pasvormen van het merk

Eton hanteert vier verschillende pasvormen. Omdat het merk vier pasvormen hanteert, kunnen ze ieder type man voorzien van een overhemd. Daarnaast bieden ze overhemden met mouwlengte7 aan. Overhemden met mouwlengte7 zijn voor mannen die extra mouwlengte nodig hebben. Het gaat om de volgende pasvormen:

Eton Super Slim Fit: shirts met een zeer sterk getailleerde pasvorm (super slim fit)

Eton Slim Fit: shirts met een sterk getailleerde pasvorm (slim fit)

Eton Contemporary Fit: shirts met een licht getailleerde pasvorm (tailored/modern fit)

Eton Classic Fit: shirts met een nauwelijks getailleerde pasvorm (recht model)



Hoe worden de shirts van Eton gemaakt?

De consument van Eton en andere merken hebben meestal geen idee hoe een overhemd gemaakt wordt, maar voordat je het uit de verpakking haalt, heeft het shirt een lange weg afgelegd. Het katoen waar de shirts van gemaakt worden, komt uit Egypte en de Verenigde Staten. Het katoen wordt geëxporteerd naar de beste weverijen van Egypte, Italië en Turkije. Hier wordt het katoen gesponnen en geverfd. Vervolgens wordt de stof behandeld in Italië, Duitsland of Zwitserland. Het eindproduct wordt vervolgens afgewerkt tot een uniek Eton shirt in een van de eerstgenoemde landen. In totaal wordt elk shirt voorzien van 12.000 steken en wordt het met 45 verschillende delen in elkaar genaaid.