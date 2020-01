Bibliotheek Schiedam viert Poëzieweek met jonge dichters en muziek

'Guy sitting on building roof and reading book'.

Schiedam - De tiende editie van Verborgen Gedichten - met als thema van de Poëzieweek: De toekomst is nu! - wordt op zaterdagmiddag 1 februari in de Bibliotheek Schiedam in de Korenbeurs gehouden. In deze jubileumeditie staat de jongere generatie centraal.



We kunnen luisteren naar de poëzie van o.a. Yousef Aliso, Ebrahim Al kadi, Tomáš de Paauw, Daniël Dee, Soraya Parvani & Ineke van der Boom, Juan Heinsohn Huala en Yvette Neuschwange, stadsdichteres van Schiedam. Voor de muziek staan voor het eerst alle drie de harpisten van de familie Morato op één podium samen: Eluney (12 jaar), Anahi (16 jaar) en Claudia Morato, de moeder van beide jonge musici. De presentatie is in handen van Lisa Heinsohn Huala.

Verborgen Gedichten

Het programma Verborgen Gedichten is een initiatief van VluchtelingenWerk Schiedam en maakt sinds 2011 deel uit van het programma van Poëzieweek. Bijzonder in dit programma is de ruimte die vluchtelingen en andere nieuwe Schiedammers krijgen om parels uit hun eigen culturele bagage, in dit geval gedichten, naar het Nederlands te vertalen en in het programma te presenteren. In deze 10 jaar is het werk van tientallen, voor Nederland onbekende dichters uit de hele wereld, vertaald en voorgedragen. Een bijkomende positieve ontwikkeling is dat deelnemers die begonnen zijn hun lievelingsgedichten naar het Nederlands te vertalen, daarna zijn begonnen hun eigen gedichten te schrijven. Net als bij eerdere edities, werkt VluchtelingenWerk Schiedam samen met Stichting Zona Franca en de Bibliotheek Schiedam.

Poëzieweek

Vanaf donderdag 30 januari tot en met 5 februari wordt in Nederland en België Poëzieweek gevierd. Het thema van de Poëzieweek is 'De Toekomst is Nu'. Overal worden speciale programma's, lezingen, workshops rondom poëzie gehouden en worden verschillende publicaties uitgegeven.

Verborgen Gedichten 2020

Zaterdag 1 februari 2020, vanaf 14:00 uur. Gratis entree.

In de Bibliotheek Schiedam, De Korenbeurs, Lange Haven 145, Schiedam