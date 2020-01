Schiedamse petitie 'Geen nieuwbouwwoningen voor vluchtelingen' inmiddels 500 keer ondertekend

Schiedam - De kortgeleden opgestelde petitie getiteld 'Geen Schiedamse nieuwbouwwoningen voor vluchtelingen' is inmiddels rond de 500 keer ondertekend. De opstellers stellen onder meer dat 'gezien de huidige woningnood en wachtlijsten onder de eigen bevolking, het opnemen van vluchtelingen in nieuwbouwwoningen ontoelaatbaar is en dat dit de doorstroming, van met name starters, negatief beïnvloed'.



Een petitie over een onderwerp dat overduidelijk leeft onder Schiedammers, maar ook vragen oproept. Zo vraagt Silvana Hagendoorn zich in een reactie op Facebook af: 'Hoe zit het met niet-autochtone Schiedammers die al tien jaar op een woning wachten?'

In de petitie wordt verder gemeld dat 'het opnemen van vluchtelingen rechtstreeks uit vluchtelingenkampen uit derde wereldlanden onherroepelijk zal leiden tot overlast en een nog grotere onvrede onder de bevolking'.

Je kunt de petitie hier bekijken.