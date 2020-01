coach hernandez gestopt bij sv hv schiedam maar vacature is ingevuld

Gershwin Hernandez begint in sportpark Bijdorp niet aan een derde seizoen bij topklasser Schiedam. (foto: DPG/archief)

SCHIEDAM – Het was even schrikken voor de leiding van 'Schiedam' toen honkbalcoach Gershwin Hernandez in december meldde, dat hij wegens persoonlijke omstandigheden niet aan nog een seizoen kon beginnen. "Heel vervelend en jammer. Dat vond hij trouwens zelf ook," reageert voorzitter Monique Zagwijn.



En dat, terwijl trainers niet 'voor het oprapen liggen'. Toch bleek Schiedam een nieuwe coach zelf in huis te hebben. Linsly Laker, die in het najaar Curaçao verruilde voor Nederland, meldde zijn zoon aan voor de aspiranten en bleek vervolgens een uitstekende honkbal-CV te hebben. Dankzij zijn 'ja' op de vraag of hij de hoofdmacht wilde gaan leiden, werd de vacature snel ingevuld en kon aan de voorbereiding op de competitie begonnen worden.