zuinig zijn op de natuur is en blijft belangrijk voor scouting tono groep

Schiedam – In 2019 hield de gemeente Schiedam de wedstrijd Afval the Challenge. Kunstenaar Yvon Koopmans kwam zaterdag naar de scouts voor de gewonnen workshop.



Eerste werd de Scouting Tono-groep net niet, maar dat scheelde weinig in de Afval the Challenge wedstrijd die de gemeente Schiedam in 2019 hield. Als tweede prijs wonnen de scouts een kunst-workshop met de lokaal zeer bekende kunstenares Yvon Koopmans. Zaterdag kwam zij naar de scouts om de workshop te houden.

"Zuinig zijn op de natuur en hier goed mee omgaan is al een eeuw een centraal thema bij Scouting", zo vertelt Richard Spruit, bestuurslid bij de Scouting Tono-groep. "Extra leuk dus dat we vorig jaar tweede werden, wat maar een haar scheelde met de winnares."

De jongste leden van de Scouting Tono-groep, alle meisjes en jongens van 5 tot 14 jaar, wachtte de kunstenares vol verwachting op. Na een introductie en uitleg gingen de jonge scouts zelf aan de slag, wat vaak nog best uitdagend bleek.

Yvon zelf was zeer tevreden over het enthousiasme van de scouts en vertelde best nog wel vaker langs te willen komen om creatieve workshops te geven aan de bevers, welpen en scouts van de Scouting Tono-groep.