Tinnitus: op zoek naar balans tussen rust en ruis

Van 3 tot 8 februari a.s. is er tijdens de jaarlijkse Week van het oorsuizen, uitgeroepen door de Stichting Hoormij, veel aandacht voor tinnitus. Bijna twee miljoen mensen in Nederland hebben hier in grote of mindere mate last van. Oorsuizen is een algemene benaming, maar het betreft meerdere mogelijke geluiden, soms zelfs door elkaar waardoor het lijkt of je een heel orkest hoort.



Schrijfster Mary van Duuren hoort zelfs vijf gecombineerde geluiden, waar ze elke dag en nacht mee kampt. “Kampen is het eigenlijk niet meer, maar meer balans zoeken. Ik heb me er goed bij neer kunnen leggen”, aldus van Duuren. “Op het moment dat ik mijn boek ‘Tussen rust en ruis’ aan het schrijven was, dook ik in deze - nog steeds mysterieuze - materie die ik aldoor in mijn hoofd hoorde, want het zit niet echt in je oren.”



Bij tinnitus geven je hersenen bepaalde geluiden door waardoor het lijkt of deze geluiden van buiten komen, maar het zit als het ware gevangen in je lichaam. hebben en er geen goede signalen meer doorgeven.

“Ik hoor onder andere krekels, een sirene, een zingende zaag en geruis. Soms komt daar tijdelijk getok bij, als een soort specht die op een boom tikt met zijn snavel”, vertelt ze met een flauwe glimlach.



De medische wetenschap is al jaren bezig om te onderzoeken hoe ze mensen die aan tinnitus lijden ervan kunnen verlossen of de last te verminderen, maar tot op heden zijn alleen therapieën mogelijk. Deze zijn puur gebaseerd op het leren omgaan en goed kunnen leven met oorsuizen.

“Gelukkig heb ik mezelf veel kunnen aanleren, met name door inzichten, rust en meditatie. Maar het is fijn dat mensen op professionele wijze hulp kunnen krijgen om hen op weg te helpen om tinnitus ook voor hen draaglijk te maken.”



Van Duuren heeft haar tinnitus een naam gegeven. “Ik noem mijn tinnitus ‘Toon’, omdat hij eigenlijk mijn ‘Personal Trainer/Assistent’ is”, verklaart ze. “Zodra ik merk dat mijn agenda te vol staat, of ik mezelf te druk maak over bepaalde dingen dus slapeloze nachten heb, dringt Toon zich opdringerig naar de voorgrond. Zodra ik fijne, leuke en ontspannende bezigheden heb hoor ik hem niet. Hij is er dan wel, maar houdt zich rustig op de achtergrond. Het is meer een kwestie van acceptatie en aanpassen.” Daarom verblijft ze ook regelmatig aan zee of het Veerse Meer in Zeeland. “Aan het water zijn is voor mij rustgevend.”



In de Week van het oorsuizen is er extra aandacht voor in de media en zijn er verschillende bijeenkomsten door het hele land, voor mensen die lotgenoten willen ontmoeten en informatie willen winnen, met name over de ontwikkelingen.

“Het is ook belangrijk om daar je naasten mee naar toe te nemen. Betrek ze in wat er bij jou speelt als je last van tinnitus hebt, want het kan je leven drastisch veranderen.”

Op de vraag of dat bij haar ook het geval is geweest, antwoordt ze: “In bepaalde mate wel natuurlijk, maar je moet wel blijven genieten in het leven. Ik ga nog steeds graag naar concerten of de bioscoop. Alleen nu met oordoppen in, zodat de last erna niet erger is. Na het ervaren van harde geluiden of drukke gelegenheden kan Toon namelijk helemaal van slag raken.”



Met haar boek ‘Tussen rust en ruis’ neemt Mary van Duuren de lezer mee in haar ervaringen met niet alleen tinnitus, maar ook het hele traject van haar slechthorendheid en hyperacusis. “Vaak gaat dit samen en moet je mensen in je omgeving uitleggen over jouw dagelijkse zoektocht naar balans. Zo snapt men bijvoorbeeld vaak niet, dat ik niet altijd mijn hoortoestellen kan dragen.”



Het boek heeft volgens de vele recensies lotgenoten geholpen om inzichten te krijgen over positief omgaan met deze aandoening. Van Duuren geeft hiermee inzage in de gevolgen, maar vertelt ook over de haast tweehonderd mogelijke oorzaken.

“Vaak is de oorzaak onbekend. Bij mij kon ik wel vijf mogelijke oorzaken ‘de schuld geven’, maar het blijft gissen. Één daarvan is dat ik nooit gehoorbescherming heb gedragen bij concerten of met het uitgaan, waar de muziek écht vaak veel te hard staat.”



Daarom besteedt ze in haar boek aandacht aan preventie. “Veel (jonge) mensen beseffen nog niet dat harde geluiden, zoals vuurwerk en festivals kunnen veroorzaken dat je levenslang oorsuizen krijgt en zult moeten wachten tot er een oplossing voor gevonden wordt. Voorlopig is er deze nog niet, dus voorkomen is beter dan (niet) genezen.”



Week van het oorsuizen: 3 t/m 8 februari 2020

www.stichtinghoormij.nl

‘Tussen rust en ruis’

ISBN 978-90-826460-54

Verkrijgbaar in de boekwinkel of via ADOREMI Uitgeverij:

www.adoremi-moments.nl/winkel