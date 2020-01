'Dit mooie stukje van Schiedam lijkt opgegeven'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Conny Koesoemo Joedo is bezorgd over de ontwikkelingen in de Ambachtenwijk en vraagt de gemeente actie te ondernemen: 'Gooi die wijk omhoog, maak het netjes en klaar!'



'33 jaar wonen wij nu in de Ambachtenwijk in Woudhoek noord. Wat eens een prachtige nieuwbouwwijk was vol enthousiaste vaak jonge gezinnen is het nu aan het veranderen in een sombere, onverzorgde tegen het verpauperen aan en; het-kan -ons-allemaal-niet-meer-zoveel-schelen-wijk.

De wijk ligt zo mooi tegen midden-delfland aan. Prachtige uitzichten en binnen een paar minuten lopen zit je tussen weilanden, boerderijen en in de zomer de koeien en de schapen.

33 jaar geleden begonnen we allemaal vol enthousiasme aan ons mooie nieuwe huis en vooral ook aan onze tuinen. We hielpen elkaar met zand kruien en schuttingen bouwen terwijl onze jonge kinderen met elkaar buiten speelden.

En als ik dan nu anno 2020 door onze wijk loop zie ik verwaarloosde tuinen, stoepen en straten. Vuil in de voortuinen die vaak dienst doet als opslag van van alles en nog wat. Hele gaten in het wegdek. Professorisch gemaakte opstapjes om je huis in te komen. Daar waar mensen nog wanhopig pogingen doen om er iets van te maken zie je dat binnen de kortste keren opgehoogde tuinen weer scheef wegzakken.

Rattenplaag.

Zijn de bewoners veranderd? Hebben ze minder zorg voor hun bezit? Welnee! Mensen willen er nog steeds graag iets moois/leuks/verzorgds van maken.

Echter het is vechten tegen de bierkaai en je ziet dan ook dat het door de bewoners steeds minder aan hun buiten omgeving doen.

En logisch ook!

Dit mooie stukje van Schiedam lijkt door de gemeente een soort opgegeven. Zo'n 40 jaar geleden heeft Schiedam deze mooie nieuwe wijk in de polder geschapen. Grond bouwrijp gemaakt en te koop aangeboden. Als warme broodjes gingen de huizen en als een speer ging die eerste paal erin, dat zakte wel heel makkelijk de grond in!

En wat hebben we het geweten die 33 jaar! Onze armen zijn minimaal 15 cm langer geworden door het vele kruien van de tig kubieke meters zand en aarde om onze tuinen weer aan te laten sluiten op ons huis. En iedere keer weer zakte het terras/de tuin als een oude onderbroek naar beneden.

De hoveniers en stratenmakers vaarden er wel bij.

In al die jaren heeft de gemeente twee maal hun verantwoordelijkheid genomen door de straten in de wijk op te hogen omdat rioleringen afbraken.

En ook nu zou de wijk allang weer opgehoogd gaan (moeten)worden. Het verschil tussen de straat en de ingang van de huizen is vaak meer dan een meter! In juni 2018 zou het gaan gebeuren;hoera! en we wachten nog steeds!

Beste gemeente Schiedam; jullie zijn er debet aan dat onze eens zo mooie wijk aan het verpauperen is. Het ziet er echt niet meer uit, is gevaarlijk en mensen hebben geen zin meer hun buurt netjes te houden wanneer jullie het er zo bij laten zitten. Het is al zolang bekend dat de boel hier zakt, neem eens de verantwoordelijkheid en zorg dat je structureel iedere wijk eens in de vijf jaar ophoogt. Wij kunnen niet helpen dat jullie deze huizen op deze grond gebouwd hebben.

We wachten nu alweer twee jaar op een beloofde ophoging. Er wordt veel geld gestopt in herinrichting waarbij alles weer opnieuw uitgevonden wordt wat 30 jaar geleden ook al uitgevonden was en niet bleek te werken. "Laten we de Ambachtweg versmallen zodat er niet zo hard gereden wordt" (werkte niet), "laten we anders drempels op de Ambachtweg maken" (werkte niet), "laten we anders de Ambachtweg versmallen........."

Tenenkrommend, doe gewoon wat!

Gooi die wijk omhoog, maak het netjes en klaar! Probeer niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden, maar doe wat!!

Nu zou er weer geen aannemer te vinden zijn.

Geef mij het geld maar en ik zorg binnen no time dat mijn en de in mijn omgeving liggende straten er weer netjes bij komen te liggen zodat de bewoners ook weer zin krijgen hun tuin, terras e.d. netjes te maken. En we weer die mooie wijk gaan worden waar Schiedam en hun bewoners trots op kan zijn!'



(Conny Koesoemo Joedo)