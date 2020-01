kelly dulfer casper van uden en excelsior 20 vallen in de sport prijzen

Schiedam - Vrijdagavond 24 januari zijn tijdens de Sportverkiezing 2019 de winnaars van de Schiedamse sportprijzen bekendgemaakt. Dat gebeurde dit jaar op het complex van hockeyvereniging HC Schiedam in sportpark Harga.



In de categorie Sporter van het jaar won Kelly Dulfer. Zij is handbalster van het Nederlands team en daarmee wereldkampioen. Kelly won de titel voor de derde keer op rij. De prijs werd uitgereikt door Vincent Kroeze, een van de beweegcoaches van Lekker Bezig Schiedam.

Wielertalent Casper van Uden mocht de prijs voor Talent van het Jaar mee naar huis nemen. Casper timmert hard aan de weg. Hij heeft zich onlangs aangesloten bij het topteam van Sunweb. Chasity Grant, winnares van vorig jaar en speelster bij ADO Den Haag, reikte de prijs uit.

Na het behalen van het derde landskampioenschap cricket in vier jaar, is Excelsior'20 Sportploeg van het jaar geworden. Het team nam de prijs in ontvangst uit handen van sportwethouder Fahid Minhas.

Stichting de Moutery won de Bijzondere prestatie 2019, een categorie waar niet op gestemd kan worden. De gemeente Schiedam spreekt hiermee haar waardering uit over deze stichting, die zich inzet voor kwetsbare en eenzame ouderen.

Tijdens de Sportverkiezing 2019 waren er dansoptredens door Ballet en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen, calisthenics-demonstraties en een BMX-act. De drukbezochte avond werd gepresenteerd door Peter Houtman.