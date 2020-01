Man ademt teveel rook in bij keukenbrand Voornsestraat

Schiedam - Een man is zaterdagochtend 25 januari gewond geraakt bij een keukenbrand in zijn woning aan de Voornsestraat in Schiedam. Een ambulance kwam voor hem ter plaatse omdat hij teveel rook had ingeademd.



De man is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Een kind die in de woning aanwezig was is ook nagekeken door het ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brand zelf was snel onder controle.