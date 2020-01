Honderd jaar Bibliotheek Schiedam: 'We zijn van stofnest naar hotspot gegroeid'

Schiedam - Bibliotheek Schiedam viert dit jaar haar honderdste verjaardag. Het jubileumjaar begint met een maand (maart) vol festiviteiten en evenementen. Het Nieuwe Stadsblad blikt terug met bibliothecaris Jan van Bergen en Henegouwen (59).



(door Els Neijts)

Jan kwam min of meer toevallig bij de bibliotheek terecht. "Begin jaren tachtig van de vorige eeuw was ik dienstweigeraar en moest dus vervangende dienst doen. Mijn moeder had op een verjaardag gehoord dat de bibliotheek een mogelijkheid was, dus stuurde ik een open sollicitatie naar de Provinciale Bibliotheek Centrale die toen nog aan de Westfrankelandsedijk in Schiedam zat. Die plaatste me gedurende mijn dienstplichttijd in Hellevoetsluis, maar toen ik die uitgediend had kon ik een baan krijgen aan de Lange Haven. Met 31 jaar ben ik momenteel een van de langst werkende medewerkers van de bibliotheek."

In die 31 jaar is er veel veranderd. "Niet alleen door de computer", benadrukt Jan, "nog het meest in mentaliteit. Bibliotheken zijn wereldwijd van stofnest tot hotspot uitgegroeid. Die gang hebben we in Schiedam ook gemaakt. Vroeger waren we er vóór iedereen, nu zijn we ván iedereen, en dat bedoel ik niet als woordgrapje. We zijn een hotspot geworden waar iedereen zich thuis voelt. Dat we naar de Korenbeurs verhuisd zijn helpt daar natuurlijk enorm bij. Je wordt ook door het gebouw omarmd. De Lange Haven had zijn eigen charme, maar er waren teveel dingen die er niet konden. Op de Bibliotheekacademie had ik me al een beeld gevormd van hoe een en ander anders kon. Ik ben dan ook een béétje als frisse wind aangenomen."

Jan werd ook op een andere manier een frisse wind in het oorspronkelijke vrouwenbolwerk dat het bibliotheekwezen lange tijd was. "Gedurende periodes was ik de enige man, maar ik kon me wel handhaven. Wat hielp was dat ik bewust parttimer werd omdat ik ook voor mijn kinderen wilde zorgen."

Dé omslag in mentaliteit kwam met de millenniumwisseling. "Het betuttelende en pretentieuze ging er af", benoemt Jan zonder aarzelen. "Onze relatie tot de klant is tegenwoordig veel opener en we maken veel gebruik van de kennis die lezers blijken te bezitten. Eigenlijk komt alles wat we doen voort uit vragen van de klant. Ook cursussen en lezingen."

De bibliotheek heeft ook wettelijk een culturele taak. "Maar het gaat nooit meer over smaak", benadrukt Jan. "Ook niet over wat tot 'hogere' of 'lagere' literatuur gerekend mag worden. We laten iedereen in zijn waarde. Schiedam heeft de bieb 100 jaar geleden gekregen om tot 'volksverheffing' te komen. Nu heet dat emancipatie!"

Jubileum-programma

Maart wordt een maand vol feestelijkheden, maar eigenlijk is het feest al begonnen. Vanaf 31 januari kunnen Schiedammers meebouwen aan een Korenbeurs van legosteentjes in het pand zelf. Op 3 maart wordt het jubileumboek Dierbare Herinneringen gepresenteerd waaraan ook Jan van Bergen en Henegouwen heeft meegeschreven en op 8 maart is er in Wenneker Cinema een kinderfilmfestival met films over kinderboekenhelden als de GVR, Paddington, Fantastic Beasts en de Griezelbus.

Op 19 maart kun je op (literaire) kroegentocht langs cafés en restaurants in de Schiedamse binnenstad, waar schrijvers van allerlei pluimage zullen optreden. Liefhebbers van Annie M.G. kunnen op 22 maart tijdens een Sing-Along haar liedjes uit volle borst meezingen in de Korenbeurs.

Het slotfeest voor alle Schiedammers is op 28 maart in de Grote of Sint Janskerk.

Kijk voor meer info regelmatig in deze krant en op www.100jaaropen.nl