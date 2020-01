Euroscoop Schiedam verruimt openingstijden!

Woensdag is het weer Ladiesnight in Euroscoop Schiedam.

Schiedam - Sinds gisteren (donderdag 23 januari) heeft Euroscoop Schiedam haar openingstijden verruimd. Voortaan zijn er dagelijks vanaf 10.30 uur films te zien.



Dit was al het geval in het weekenden en in vakanties. Maar vanaf nu is het iedere dag mogelijk om al in de ochtend een film te komen kijken. De ondernemers die gevestigd zijn in de foyer van het Cinema- en Leisure Centrum, Fred & Harry's en Sir Winston, zijn ook dagelijks vanaf 10.00 uur geopend.

Op de agenda van Euroscoop Schiedam staat deze week onder meer:

BBB Night: Bad Boys For Life

Op deze gezellige avond trakteren wij jou op een biertje, bitterballen en natuurlijk een echte Blockbuster. Gegarandeerd een geslaagde avond voor jou en je vrienden! In de film Bad Boys for Life zijn Will Smith en Martin Lawrence terug als Mike Lowrey en Marcus Burnett. Aanvang: 19.30 uur, start film: 20.00 uur.

Dark Waters (drama 9+)

Dark Waters vertelt het schokkende en waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Oscar®genomineerde Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocatenkantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict.

Ladies Night

Dames opgelet! Op woensdag 29 januari is het weer Ladies Night en dus staat er weer een romantische, grappige, spannende voorpremière op het programma. Deze keer is dat Onze Jongens in Miami. Een uur voordat de film begint worden de dames ontvangen met een welkomstdrankje. Dan krijgen jullie de tijd om gezellig bij te kletsen in de foyer.

Voorafgaand aan de film is er in de zaal een loterij. Misschien ben jij wel de winnaar van één van onze leuke prijzen! Niet getreurd als je niks wint, niemand vertrekt met lege handen. Na afloop van de film krijgt iedereen nog een leuke goodiebag mee naar huis!

Onze Jongens in Miami

In Onze jongens in Miami is Jorrit (Jim Bakkum) weer single en gaat hij samen met Bas (Martijn Fischer) een stripclub openen in Miami. Uiteraard vliegt ook Thijs (Juvat Westendorp) naar Miami samen met nieuwe stripper en collega-bouwvakker Boris (Malik Mohammed). Ze moeten flink aan de bak want de club blijkt een enorme bouwval en de mannen komen er al snel achter dat ze te maken hebben met stevige concurrentie.

Kijk voor het hele filmaanbod op www.euroscoop.nl/schiedam