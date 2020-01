Schitterende zonsondergang in de polder

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Leny van Maanen-Blondé maakte gisteren deze schitterende foto in de natuur.



'Bijgaande foto is donderdagavond rond zonsondergang gemaakt in de Schiedamse polder. Een mooie lucht die weerspiegeld wordt in het bijna rimpelloze wateroppervlak van de sloot.'