Politie dringend op zoek naar 'tattookiller' die voor 't laatst in Schiedam is gezien

Schiedam - De Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket vraagt onder meer via de website van de politie aandacht voor de opsporing van Cor Pijnen uit Schiedam. Om de urgentie te benaderen zijn er inmiddels ook foto's van de voortvluchtige vrijgegeven. De zogenoemde 'tattookiller' is in januari voor het laatst in Schiedam gezien.



Pijnen was voorwaardelijk in vrijheid gesteld nadat hij tweederde van zijn straf had uitgezeten voor een poging liquidatie in 2009. Een van die voorwaarden was het dragen van een enkelband. Sinds dinsdagavond kan deze enkelband niet meer gemonitord worden en is deze waarschijnlijk doorgeknipt. Pijnen wordt ook verdacht van de moord op Onno Kuut in 2009.

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is sindsdien bezig de man op te sporen. Hij is dinsdag 21 januari voor het laatst gezien in Schiedam.

Signalement

Cor Pijnen is 1.75 lang en heeft een slank postuur. Hij heeft opvallende tatoeages over zijn hele lichaam, waaronder Chinese tekens op zijn rug en arm en een draak op zijn borst. Mogelijk maakt hij gebruik van een alias.

Hij werd veroordeeld tot dertien jaar cel voor een liquidatiepoging in Amsterdam op crimineel Marlon D. Hij was vrijgelaten na het uitzitten van het grootste deel van zijn straf en droeg sinds november 2018 een enkelband. Op dit moment staat de voortvluchtige crimineel terecht in een nieuw proces. Hij wordt samen met drie andere 'tattookillers' verdacht van de liquidatie van Onno Kuut. Het lichaam van Kuut werd in 2009 zwaar toegetakeld teruggevonden in de duinen van Hoek van Holland.

Pijnen staat bekend als vuurwapengevaarlijk. Als u hem ziet, benader hem niet zelf maar bel 112. Als u weet waar hij verblijft, bel de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Klik voor alle info en meer afbeeldingen hier.