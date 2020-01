Geen Appeltje van Oranje maar ook niet met lege handen

Schiedam - Helaas is De OproepCentrale niet meer in de race voor een Appeltje van Oranje. Op 23 januari jl. bleek dat de vrijwilligersorganisatie niet bij de laatste 10 genomineerden zit. Maar… zij zijn niet met lege handen thuisgekomen: De OproepCentrale kreeg een cheque ter waarde van € 1.500,-, een gift van het Oranje Fonds waar zij erg blij mee zijn!



Van de 38 genomineerde initiatieven zijn de 10 initiatieven met de meeste punten door naar de volgende ronde. De uitslag was een optelsom van de punten die De OproepCentrale had verdiend naar aanleiding van de stem tiendaagse en de bevlogen pitch die de coördinatoren hebben gegeven. De coördinatoren zijn dankbaar voor de grote erkenning die de nominatie met zich meebrengt. Een mooie opsteker voor de voor de inzet van De OproepCentrale en haar vrijwilligers! "Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle support en wensen wij de 10 genomineerden voor een Appeltje van Oranje heel veel succes toe!"