Studenten Lentiz | LIFE College in Finale mbo-challenge Voedselverspilling

Een groep van 9 studenten van de mbo-opleiding Voeding & Technologie van het Lentiz | LIFE College is geselecteerd voor de finale van de “mbo-Challenge”, een landelijke wedstrijd omtrent het thema “Voedselverspilling”. De studenten bedachten voor het tomatenbedrijf Duijvestijn Tomaten een aantal ideeën om overrijpe of beschadigde tomaten met innovatieve technieken alsnog te verwerken tot tapasbroodjes, tomatenpoeder, pannenkoeken, smoothies, cider en ijsjes. Het vernieuwende idee van de studenten is geselecteerd voor de finale van de mbo-challenge, die plaatsvindt op 30 januari in de Verspillingsfabriek in Veghel.



Mbo-challenge

In de mbo-challenge gaan mbo-studenten op een ondernemende manier aan de slag met bestaande voedselverspillingsvraagstukken vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven. Het achterliggende doel van de challenge is om bewustwording te creëren bij studenten omtrent het thema Voedselverspilling. Internationaal staat het voorkomen van voedselverspilling hoog op de agenda. Voor 2030 moet de wereldwijde voedselverspilling met de helft te zijn verminderd. Dit doel maakt deel uit van de “Sustainable Development Goals” van de Verenigde Naties (VN). De mbo-challenge staat niet op zichzelf. Vooraanstaande bedrijven uit de Food & Agrisector werken eraan mee, waardoor de studenten kunnen netwerken met mensen uit het bedrijfsleven. Partner in het project van de studenten van LIFE College is ook Stichting Voedselsurplus. In totaal zijn er 24 challenges ingediend, waarvan er 6 geselecteerd zijn voor de finale.

Voeding & Technologie

In de mbo-opleiding Voeding & Technologie van het LIFE College leren studenten alles over de ontwikkeling van voedingsmiddelen en het productieproces ervan. De opleiding is onderdeel van de Food Innovation Academy: een samenwerking tussen Lentiz LIFE College, Hogeschool Inholland en bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie. Er worden opleidingen aangeboden voor jongeren, maar ook voor volwassenen die al werkzaam zijn in de voedingsmiddelenindustrie. Geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen over de opleidingen tijdens de Open Dagen, die plaatsvinden op 30 januari (16:00-20:00) en 1 februari (10:00-13:00) in het Lentiz | LIFE College aan de Parallelweg 401 in Schiedam.