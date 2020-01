'Vroeguh was alles beter... En belde men nog het grofvuil'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Bart Bos vergelijkt vroeger met de huidige tijd en dan met name wat betreft de mentaliteit die er mede voor zorgt dat er zoveel troep op straat ligt.



'Vroeguh, ja vroeger was alles beter. Oké niet alles, maar men had wel meer besef van moraliteit. Huisvrouwen veegden netjes hun eigen stoepje schoon en leerde de kinderen niet hun troep achteloos op straat te gooien maar in de prullenbak. Wie niet luisterde kon een draai om de oren krijgen.

Dat laatste is uiteraard niet meer bespreekbaar, maar moraliteit inpeperen blijkbaar ook niet. Jong geleerd is oud gedaan, dus wie in zijn jeugd zijn eigen troep niet leert opruimen zal dit ook in zijn of haar volwassen leven nalaten. Alleen gaat het dan niet meer om een snoeppapiertje maar halve huisraden die men op straat of in bosjes dumpt. Komt ie weer, "vroeger" belden men het grofvuil en wachtte netjes met buiten plaatsen tot de dag van ophalen. Nu dumpt men het meteen op de stoep, of elders op een veldje of bosjes. "Wordt vanzelf wel weggehaald door Irado", is de mentaliteit.

Sinds jaren kunnen Schiedammers, voor wie niet kan of wil wachten, zelf het grofvuil brengen in de Fokkerstraat. Sommige gedumpte huisraden liggen op locaties waarvan je weet dat het daar met een auto gebracht is, lijkt het dan niet logischer om meteen door te rijden naar Irado of ben ik gewoon te ouderwets denkende? Tja, vroeger!'