Martijn Fischer viert erfenis van André Hazes

Schiedam - Martijn Fischer zingt hits van Hazes is op zaterdag 25 januari om 20.15 uur te zien in Theater aan de Schie. Fischer maakte naam door zijn rollen in onder meer Baantjer, Liever verliefd, Floris en Gooische Vrouwen. Daarnaast was hij te zien als Zwarte Piet in de serie Bij Sinterklaas van kindertv-zender Nickelodeon. En nu pakt Fischer dus weer z'n rol van volkszanger op,



Na de succesvolle clubtoer van Martijn Fischer met de hits van André Hazes is het nu de hoogste tijd om met de hits van de volkszanger het theater in te gaan. De muziek van Hazes leent zich namelijk perfect voor het theater, zeker als het wordt gebracht door theaterdier Martijn Fischer en zijn band. De voorstelling is een ware ode aan Hazes. Thema's als de liefde, eenzaamheid en nummers over het alledaagse leven worden bezongen.

Naast de bekende nummers die Fischer ten gehore brengt, vertelt hij tussendoor ook verhalen over de grootse zanger. Martijn Fischer kroop al eerder in de huid van André Hazes in de musical Hij gelooft in mij en in de film Bloed, zweet en tranen. Voor dat laatste kreeg Fischer in 2015 een Gouden Kalf in de categorie beste acteur.

Reserveren kan via www.theateraandeschie.nl.