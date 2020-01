hagenaar opgepakt voor fatale schietpartij in schiedam

Schiedam - De politie heeft gisterochtend een 31-jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in een woning in Schiedam afgelopen december. Daarbij kwam een 26-jarige Rijswijker om het leven. Aan de zaak werd dinsdagavond door tv-programma Opsporing Verzocht aandacht besteed.

De Hagenaar is de tweede verdachte die is aangehouden. Op 14 januari werd al de 41-jarige bewoner van de woning opgepakt. De politie denkt dat hij een van de twee mannen is die met de vrouw de woning verliet en op camerabeelden staat.

Op 28 december werd een 26-jarige Rijswijker zwaargewond in de woning gevonden nadat er was geschoten. Hulpdiensten rukten uit, maar dat mocht niet meer baten. De politie liet vervolgens weten op zoek te zijn naar nóg een man en een vrouw die mogelijk betrokken zijn. In Opsporing Verzocht werden bewakingsbeelden getoond waarop drie verdachten zijn te zien.