Laat zien wat je kan in theatercafé 't Spul

Schiedam - Zaterdagavond 25 januari krijgt iedereen de kans om in de schijnwerpers te staan! Op het kleine en intieme podium van theatercafé 't Spul op de Hoogstraat 92 kunt u uw kunsten laten zien.



Of het nu een stukje muziek is die u op de vleugel speelt, een mooie ballade zingt begeleid op de gitaar of accordeon of een gedicht, verhaaltje of sketch, goochelact: het is allemaal mogelijk. Uiteraard wordt dit allemaal akoestisch gedaan (stem kan versterkt worden). Schroom dus niet, dit is uw kans om eens te proberen hoe andere kleinkunstenaars en liefhebbers van theater uw optreden waarderen. Aanvang 20.30 uur toegang gratis. Eventueel aanmelden kan telefonisch 010-4270642 of door gewoon gezellig langs te komen.