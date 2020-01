Mode, muziek en ontmoetingen tijdens Modest Fashion Art Fair

Schiedam - Iedereen die houdt van modest fashion en zin heeft om iets te doen en te kijken, kan zaterdag 1 februari terecht in het Stedelijk Museum Schiedam bij de Modest Fashion Art Fair. Er zijn modeshows met en zonder dans, ontmoetingen met kunstenaars, muziek, workshops, rondleidingen en nog veel meer. De Modest Fashion Art Fair duurt van 13.00 - 17.00 uur en kost € 12,50, inclusief tentoonstellingsbezoek. Ook is de LifeDress van kunstenaar Alicia Framis te zien, een jurk van airbag-stof tegen ongewenste intimiteiten.



Tijdens deze middag ontmoet je de creatievelingen, verantwoordelijk voor de kunst en mode in de tentoonstelling Modest Fashion. Jenny Boot die een bijzondere versie maakte van het Meisje met de parel van Vermeer, vertelt alles wat je wilt weten. Suzanne Jongmans fotografeerde de collectie van het Italiaanse modemerk Moncler. Ook zij doet mee aan Ontmoet de kunstenaar. Als derde neemt fotografe Perrine Philomeen je mee in haar wereld. Voor haar serie Hijab in Transition liet ze zich inspireren door een vrouw met een traditionele hoofddoek (hijab) met Adidas-pet. En last but not least komt mode-ontwerper Said Mahrouf. Hij koos de mode-outfits in de tentoonstelling.

Rondleiding, shoppen en meer

Manon Moussa en Fatima Bourri laten je tijdens de Hoofddoek experience ervaren op hoeveel manieren je een hoofddoek kunt dragen. Ze doen hem zelf bij je om. Bij Henna by Jacqueline kun je terecht voor henna-tattoos op je hand. Voor haar versiersels liet ze zich inspireren door de Marokkaanse Fessi-stijl met dunne strakke rechte lijnen en patronen. Geschiedenisstudent Süeda Isik neemt je mee voor een rondleiding door de tentoonstelling. Ook zijn er standjes om te shoppen en rond te kijken, onder andere van sieradenontwerpster Ferlin Yoswara.

Muziek en modeshows

De middag begint met een muziekoptreden van Anna Viktor. Haar muziek kent allerlei invloeden, van klassiek tot hiphop tot jazz tot Russische volksmuziek. Om 14.00 uur begint de modeshow met Studio MAQAM, een jong Nederlands label voor modest fashion. Aansluitend schuiven de mode-ontwerpers aan voor een talkshow over duurzaamheid. De middag sluit af met een modeshow in een nieuw jasje: de Fashion Day Out van Marisa Santos da Cruz. Daaraan doen vier ontwerpers mee: Anita de Groot, Bia Dsgn, Nine stories en Studio 65. Bijzonder is dat er geen modellen op de catwalk lopen maar dansers van onder andere 010HipHop.

LifeDress

Tijdens de Modest Fashion Art Fair is ook een LifeDress te zien van kunstenaar Alicia Framis. Ze maakte negen jurken van airbag-stof. Het materiaal blaast op bij ongewenste intimiteiten. Het Stedelijk Museum Schiedam kocht twee werken uit deze serie: Sanne en Maria. De airbag-stof is high tech, komt uit Japan en werd nog niet eerder voor een jurk gebruikt. De meeste mensen kennen de airbag uit de auto. Bij een botsing blaast de luchtzak automatisch op tot een beschermend kussen. Dat gebeurt ook bij deze modelijn. Raakt iemand een vrouw in deze jurk aan dan bolt de stof daar op als een soort buffer. Iedereen ziet het gelijk dat ze is betast.



Kaarten voor de de Modest Fashion Art Fair zijn €12,50. Kijk op de website stedelijkmuseumschiedam.nl naar het programma en hoe je kaarten kunt bestellen. Daar vind je ook de reguliere entreeprijzen en kortingen. Mensen met onder andere een RotterdamPAS en Museumkaart hebben gratis toegang. Schiedammers betalen € 5. Er is een kortingscode voor de fair. Dan krijg je een korting van € 5 op de reguliere entreeprijs. Niet van toepassing op andere prijs categorieën. Kortingscode, alleen online: MF2020.