Collecte voor de Hersenstichting

Schiedam - Van 27 januari tot en met 1 februari vraagt de Hersenstichting uw steun. Veertig enthousiaste collectanten gaan in Schiedam op pad om geld in te zamelen voor al die mensen met een hersenaandoening.



Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen.

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting, voeren we vernieuwende projecten uit en werken we aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant. Of geef u op als collectant. De bus kan direct in orde gemaakt worden.

U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag.

Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.