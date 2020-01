Zonsondergang Wilhelminahaven

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Wilma van Holten was maandag even in de Wilhelminahaven en zag een prachtig kleurenspel in de lucht.



'Vanmorgen was de lucht prachtig rood gekleurd, maar was ik niet in de gelegenheid om te fotograferen. Vanmiddag een herkansing gehad bij de Wilhelminahaven. De lucht was niet zo rood, maar mooi genoeg om een foto te maken.'

