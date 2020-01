Help Dierenpark De Driespan bij DrieMaasStede vooruit!

Schiedam - Dierenpark De Driespan bij DrieMaasStede maakt kans op een steuntje in de rug van het ING Nederland fonds. De Driespan is namelijk een van de lokale kanshebbers voor een donatie vanuit 'Help Nederland Vooruit'! Steek jij De Driespan een hart onder de riem door op hen te stemmen via www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-argos-zorggroep.



Stemmen kan tot en met woensdag 12 februari. Jouw stem is belangrijk, want hoe meer stemmen, hoe meer kans op een donatie van € 1.000,- tot wel € 5.000,-! De donatie komt bij De Driespan goed terecht: we willen het dierenpark graag uitbreiden met onder andere een speeltoestel voor kinderen, de aanleg van een rolstoeltoegankelijke moestuin met moestuinbakken, een fruitboomgaard, een plukmuur en een wandelpad en parkbanken.

Dierenpark De Driespan is een gezamenlijke voorziening van Argos Zorggroep (ouderenzorg) en Ipse de Bruggen (gehandicaptenzorg). Cliënten van Ipse de Bruggen onderhouden als vrijwilliger van Argos Zorggroep het dierenpark en verzorgen de dieren. Bewoners en bezoekers van DrieMaasStede kunnen in het dierenpark genieten van het buiten zijn, de gezelligheid en de dieren. De uitslag van Help Nederland Vooruit wordt bekendgemaakt op zaterdag 21 maart in het ING kantoor in Vlaardingen.