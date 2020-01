Nieuwe rector Stedelijk Gymnasium: 'Je ziet hier vriendschappen voor het leven ontstaan'

Schiedam - Het is vijftien kilometer fietsen van Kralingse Zoom naar het Stedelijk Gymnasium Schiedam. Met slecht weer zijn de metro en de auto natuurlijk ook een optie, maar Stytia de Leeuw is vast van plan veel van huis naar school te fietsen: "Ik ben gek op fietsen. Ik deed het ook naar het Farelcollege in Ridderkerk, elf kilometer via de Van Brienenoordbrug. Een zware brug, hoor. Zo'n obstakel zal ik naar Schiedam niet hebben.''



(door Kor Kegel)

De nieuwe rector van het Schiedamse gymnasium – ze is pas geleden begonnen – heeft als hoofdopdracht de hoge kwaliteit van het onderwijs te borgen. "Dat betekent dat we als gymnasium voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het onderwijs worden gesteld en dat we de succesfactoren als bouwstenen gebruiken om goede resultaten te blijven halen en waar nodig te verbeteren. Het is de motor voor onderwijsontwikkeling en de basis voor professionele samenwerking.''

Ze is de tweede vrouwelijke rector van het Stedelijk Gymnasium Schiedam. De eerste was Joke Gaasbeek, die de functie van 1997 tot 2013 bekleedde. Daarna kwam Benedict Hamans, van 2014 tot 2019.

Stytia – afgeleid van justitia – is getrouwd met Bas Vaandrager. Ze hebben twee kinderen, Frederieke, afgestudeerd in geneeskunde in Utrecht, en Willem, afgestudeerd in informatica in Delft. In 1958 is ze geboren en getogen in Wageningen en ze ging in Ede naar het gymnasium. Met een stevige basis aan talenkennis en culturele bagage, de klassieke oudheid inbegrepen, ging ze in Utrecht Nederlands studeren met als bijvak communicatie. Ze werd leraar Nederlands op een middelbare school in Utrecht en na vijf jaar kwam ze in Rotterdam als hbo-docent aan de Ichthus Hogeschool, het latere Inholland. Ze ontwikkelde zich als leerjaarcoördinator en opleidingsmanager, een functie waarin je zowel met onderwijsontwikkeling als met public relations en marketing te maken hebt. Dat vond ze heel plezierig. "Het sloot perfect aan bij wat ik geleerd had'', zegt De Leeuw. Dat gold ook voor de samenwerking met het beroepenveld in deze sector. "Je komt in contact met bedrijven die leerlingen stages aanbieden, waaronder reclamebureaus, de creatieve industrie en culturele organisaties.''

In 2005 werd ze rector van het Marnix Gymnasium in Rotterdam, waar ze kennismaakte met een prettige leeromgeving met gemotiveerde leerlingen. "Een klein zelfstandig gymnasium met een bijzondere dynamiek'', zegt Stytia de Leeuw. In die tijd leerde ze het Stedelijk Gymnasium enigszins kennen, omdat er een landelijke samenwerking is tussen de veertig zelfstandige gymnasia. Stichting Het Zelfstandig Gymnasium stimuleert de onderwijskundige vernieuwing en draagt zo bij aan de positionering van de gymnasia als hoogste vorm van middelbaar onderwijs in Nederland.''

Het gymnasium is het hoogste niveau in het middelbaar onderwijs en het Schiedamse gymnasium is bovendien een BegaafdheidsProfielSchool. BPS is een keurmerk en het Schiedamse gymnasium heeft dat keurmerk voor dit deel van de provincie.

Hoogbegaafde leerlingen kunnen er naast het gymnasiumonderwijs specifieke begeleiding krijgen. "Dat vraagt extra professionaliteit van onze docenten.''

"Het mooie van het klassieke gymnasium is dat we naast de verplichte vakken een rijke culturele bagage meegeven, die minstens zo belangrijk is als voorbereiding op het leven. Eigentijds en modern, tegelijk een blijvende basis. Onze leerlingen willen zich ontplooien, ze zijn gemotiveerd. Dat werkt zeer stimulerend. Je ziet hier vriendschappen voor het leven ontstaan.''

"Ik zou graag het Model European Parliament op school introduceren. Het is een simulatiespel dat jongeren inzicht geeft in complexe grensoverschrijdende besluitvorming en waarbij je ook leert om resoluties te schrijven en ze te verdedigen, goed voor het leren debatteren. Natuurlijk moeten we als school alle basiskennis bijbrengen om je diploma te halen, maar met muziek, toneel, robotica en extra vaardigheden zetten we de vensters open voor uiteenlopende vervolgopleidingen. Als de school een inspirerende omgeving is, voelt het voor de leerlingen als een tweede thuis.''

Het Stedelijk Gymnasium Schiedam is gevestigd aan de Valeriusstraat 31 in Groenoord. De leerlingen komen uit de wijde omgeving. Het is het oudste gymnasium van Nederland, 141 jaar oud, als Latijnse School zelfs al 431 jaar oud. Het gymnasium is gevestigd in de voormalige huishoudschool Hargahof.