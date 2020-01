IJsvogeltje poseert

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Wilma van Holten ziet dat er her en der in Schiedam ijsvogeltjes opduiken.



'De ijsvogels zijn op meerdere plekken in Schiedam goed waar te nemen. We hebben een zachte winter tot nu toe, dat betekend dat het goed gaat met deze vogel. Er ligt geen ijs op het water, dus kan er gevist worden.'