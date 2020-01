100 kleine cadeautjes van Schiedamse stadsdichter Yvette

Schiedam - De beste poëzie, is poëzie die blijft hangen, al is het misschien maar voor even. Met die gedachte laat stadsdichter Yvette Neuschwanger-Kars op 100 plekken in de stad een gedichtje achter. Straatpoëzie dus, al moet je er wel een geoefend oog voor hebben.



Subtiel, zo laten de kleine magneetjes die Yvette her en der in de stad ophangt zich het beste omschrijven. In de aanloop naar de landelijke poëzieweek (30 januari tm 5 februari) leek het haar een leuk idee om iets terug te geven aan de stad.

Op lantaarnpalen, brugleuningen, prullenbakken, balustrades…je kunt het zo gek niet bedenken of je zou er een gedicht kunnen aantreffen. "Hoe leuk is het, om onverwacht een gedichtje buiten tegen te komen?", aldus een enthousiaste stadsdichter. Al levert het maar bij één iemand een glimlach op, dan is mijn actie al geslaagd." Bang dat de magneetjes gestolen worden is ze zeker niet. "Het idee is juist dat mensen de gedichten kunnen verplaatsen. Of dat naar de eigen koelkast is, of naar een andere plek in de stad maak niet zoveel uit. Ik wil juist graag mijn liefde voor poëzie delen en hoop dat anderen dat ook doen. Dan kan zowel thuis zijn dus, of op een andere plek in de wijk..

Omdat sociale media een krachtig communicatiemiddel zijn, hoopt Yvette dat mensen foto's van de gedichtjes ook via Facebook, Twitter of Instagram gaan delen. Om hen hierbij te motiveren, heeft ze er een leuke actie bij bedacht. "Ik stel een exemplaar van mijn bundel 'verzameld sterk' beschikbaar", vertelt ze. "Iedereen die een foto van een magneetje plaatst tijdens de poëzieweek met de hashtags #poezieweek #schiedam loot mee. De winnaar maak ik op 6 februari via mijn eigen accounts bekend. Op die manier worden de gedichten nog breder gedeeld en bereik ik hopelijk nog meer Schiedammers."

Tot slot toch even de vraag waarom ze dit doet. "Gewoon. Om iets te terug te doen voor de stad. Ik ben nu een jaar stadsdichter en tot nu toe voelt het als één warm bad. Ben blij dat ik er nog een jaar aan vast mag plakken. En met deze 100 cadeautjes wil ik dan ook zoveel mogelijk Schiedammers bedanken voor hun steun."

De landelijke poëzieweek vindt plaats van 30 januari t/m 5 februari. De Poëzieweek 2020 wordt in Schiedam gevierd op zaterdagmiddag 1 februari in de Korenbeurs met de 10e editie van Verborgen Gedichten.