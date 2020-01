Sanne Rooseboom geïnstalleerd als schoolschrijver op OBS Het Kleurrijk

Schiedam - Vanaf maandag 20 januari gaan 40 bekende kinderboekenschrijvers als Schoolschrijver aan de slag op 45 basisscholen door heel Nederland. Een Schoolschrijver verbindt zich een half schooljaar aan een school om het leesplezier en de schrijfvaardigheid van leerlingen te vergroten. Wethouder Patricia van Aaken heeft schrijver Sanne Rooseboom vanochtend op feestelijke wijze gekoppeld aan de Schiedamse basisschool OBS Het Kleurrijk. Er doen ook nog 2 andere basisscholen in Schiedam mee: Marlies Verhelst gaat aan de slag bij IBS El Furkan en OBS de Peperklip in Schiedam wordt de thuisbasis van Annejan Mieras. De Bibliotheek Schiedam en Stichting De Schoolschrijver werken in dit traject nu 3 jaar samen.



Het geheim voor meer taalsterke kinderen: verbeeldingskracht, leesplezier en passie voor schrijven. Stichting De Schoolschrijver ontwikkelde daarom dit programma voor basisscholen met een hoog percentage leerlingen met een taalachterstand. Kinderen die met plezier lezen, vergroten hun woordenschat en hebben meer zelfvertrouwen. Dat geeft ze meer kansen op school en later in de samenleving. Het programma van De Schoolschrijver is bewezen effectief: het leidt tot meer leesmotivatie en een betere schrijfvaardigheid.

Uiteraard draagt de Bibliotheek Schiedam ook op een structurele manier bij aan het stimuleren van lezen en schrijven bij alle basisschoolleerlingen. In Schiedam hebben alle basisscholen een Bibliotheek op school. Onder leiding van een educatie-specialist van de Bibliotheek Schiedam werkt het schoolteam intensief samen aan programma's en activiteiten om de leesbevordering te stimuleren. Want wie met plezier leest en teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Lezen heeft een positieve invloed op tekstbegrip en empathisch vermogen. Hiermee draagt leesplezier bij aan de maatschappelijke zelfredzaamheid van de kinderen.

Stichting De Schoolschrijver bereikt dit jaar 120.000 kinderen, dankzij de inzet van de kinderboekenauteurs en de intensieve samenwerking met leerkrachten, ouders, bibliotheken en gemeenten.