Markante Schiedammers Bep van der Graaf, John van Dijk en Marcel Driessen overleden

SCHIEDAM – Achter een dynamische etalage vol stripalbums en tijdschriften kon je altijd Bep van der Graaf wel ergens vinden. In de kelder, op zoek naar oude lectuur waarnaar de klanten vroegen, achter de toonbank, in de particuliere bibliotheek op de vide of in de tussenruimte achter een kopje koffie, sinds mensenheugenis met zijn vrouw Mar, tot zij moest worden opgenomen in Antonius Binnenweg. Toen kreeg Bep in de stripwinkel hulp van zijn dochter die, nu Bep op 92-jarige leeftijd is overleden, de zaak zal voortzetten. Mar was eerder al overleden. Samen vormden ze het oudste winkelierspaar van Schiedam. "Wat moeten we thuis doen?'' zeiden ze. "Thuis zit je maar tv te kijken. Hier in de winkel ontmoeten we iedereen. Zo blijven we in beweging. En de hersentjes ook.''



(door Kor Kegel)

Dus ook na de noodgedwongen verhuizing van Mar bleef Bep doorgaan. Het ging hem wel wat moeilijker af, maar hij bleef de opgewekte man die hij altijd was. Behulpzaam ook. Uit het hele land kwamen stripliefhebbers naar boekhandel 't Centrum aan de Korte Singelstraat 20b, want Bep wist aan albums te komen die door iedereen als verloren waren beschouwd. Tienduizenden strips zijn er door zijn handen gegaan, de populairste reeksen keurig gerangschikt in bakken voor het raam, waar de liefhebbers eindeloos stonden te bladeren.

Ze hadden een vreemde sluitingstijd: 16.50 uur. Want dan konden ze op de Broersvest op tijd de bus halen naar de Aleidastraat, zodat ze op een vast tijdstip aan de avondmaaltijd konden beginnen. En dan op tijd naar bed, zodat ze de dag erna weer voldoende energie hadden om weer onder de mensen te zijn. Fier en kranig. Tot op het laatst.

John van Dijk

Een week geleden kwam ook John van Dijk te overlijden, op 78-jarige leeftijd. De Mercedesdealer met de grootste autoshowroom van Europa, in de Spaanse Polder langs de A20, was in 1965 met zijn vader tevens oprichter van de Rotterdamse Taxicentrale (RTC).

John van Dijk kreeg daarnaast landelijke bekendheid als voorzitter van de Schiedamse Voetbal Vereniging (SVV), nadat hij van Hans Loovens en Jan van der Velden in 1988 het verzoek kreeg om de zieltogende club van de ondergang te redden. Van Dijk – hij was al lange tijd sponsor van SVV – was bereid te investeren en trok Dick Advocaat en Wim Jansen aan en in 1990 werd SVV kampioen van de eerste divisie. Maar het bestaan in de eredivisie kostte veel meer geld en er werd besloten tot een fusie met het Dordrecht '90 van kitkoning Cees den Braven. Kort daarna stapte Van Dijk op.

In de autobranche ging het Van Dijk met zijn twee dochters goed af, al had hij geregeld problemen met de fiscus en de politie. De laatste jaren woonde hij in het Zuid-Franse Cannes. Hij had gezondheidsproblemen en was na enkele amputaties afhankelijk van een scootmobiel.

Marcel Driessen

De bekendste kniespecialist van Nederland, Marcel Driessen, is slechts 66 jaar geworden; zondag was de uitvaart in Lisse. Hij werkte voor het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag en het Schielandziekenhuis in Schiedam, voordat hij Orthopedium in Delft oprichtte. Driessen behandelde leden van het Koninklijk Huis, onder wie koningin Beatrix in 2005; als prinses kwam zij in 2016 bij hem terug op de operatietafel.

Marcel Driessen was een van de eerste zorgondernemers in Nederland.