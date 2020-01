Ellen Deckwitz te gast in Literair Café

Schiedam - Tijdens de gedichtenweek is Ellen Deckwitz te gast bij het Literair Café. Ellen Deckwitz is een Nederlandse dichteres, schrijfster, theatermaakster en columniste. Ze schrijft onder meer voor NRC Next, NRC. Het Literair Café is deze maand niet op de laatste donderdag, maar op de laatste woensdag van de maand.



Sinds Ellen Deckwitz haar entree in de letteren maakte, is zij niet te stuiten: de afgelopen jaren verschenen prijswinnende bundels (onder meer De steen vreest mij, C. Buddingh-prijs 2012), boeken over schrijven. Het alom geprezen Zo word je een geweldige dichter en de bestseller Olijven moet je leren lezen. Daarnaast presenteert ze geregeld poetry slams, won er zelf ontelbare, haalde de finale van het televisieprogramma De slimste mens, trekt de wereld over om nieuwe poëzie te ontdekken, maakt theater en schrijft daarnaast columns in zowel NRC Handelsblad als De Morgen. In het najaar van 2019 verscheen de dichtbundel Hogere natuurkunde.

Kaarten zijn te koop via www.debibliotheekschiedam.nl en bij de Schiedamse boekhandels. Boekverkoop: Boekhandel Post Scriptum.

Literair Café

Het in 2016 opgerichte Literair Gezelschap Schiedam en de Bibliotheek Schiedam organiseren samen het Literair Café. Gewoonlijk vindt dat iedere laatste donderdag van de maand plaats in de Bibliotheek in de Korenbeurs. Inspirerende literaire avonden waarbij bezoekers naar aanleiding van een lezing, interview of gesprek hun eigen leeservaringen kunnen delen. Ook kunnen ze elkaar ontmoeten, tijdens het optreden of bij de afsluitende borrel.

Woensdag 29 januari van 20.00 tot 22.00 uur

Bibliotheek in De Korenbeurs, Lange Haven 145, 3111 CD Schiedam

Entree: € 10 (€ 2,50 korting voor leden van de bibliotheek en van het Literair Gezelschap Schiedam. Scholieren betalen op vertoon van hun C.J.P. € 5.