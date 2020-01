Stedelijk Museum koopt 'airbag-jurken' tegen seksuele intimidatie

Schiedam - Mode, vrouwen en kwetsbaarheid: daarover gaat de serie LifeDresses van kunstenaar Alicia Framis (1967). Ze maakte negen jurken van airbag-stof. Het materiaal blaast op bij ongewenste intimiteiten. Het Stedelijk Museum Schiedam kocht twee werken uit deze serie: Sanne en Maria. Museum Arnhem verwierf de jurk Esther. Sanne is van 25 januari t/m 9 februari te zien als aanvulling op de tentoonstelling Modest Fashion.



'In dit kunstwerk zie je een interessante mix tussen mode, kunst, technologie en activisme', zegt Catrien Schreuder, hoofd Tentoonstellingen en Collecties in Schiedam. 'Het zit dicht op de tijdgeest en laat je nadenken over thema's als seksueel grensoverschrijdend gedrag en de bewegingsruimte van vrouwen.' Saskia Bak, directeur Museum Arnhem: 'Dit werk sluit goed aan bij onze collectie en ons aankoopbeleid. We richten ons op feministische- en gendervraagstukken. We hebben meer werk van Alicia Framis en het is daarom een waardevolle aanvulling.'



Jurk als buffer

Het materiaal van de airbag-stof is high tech, komt uit Japan en werd nog niet eerder voor een jurk gebruikt. De meeste mensen kennen de airbag uit de auto. Bij een botsing blaast de luchtzak automatisch op tot een beschermend kussen. Dat gebeurt ook bij deze modelijn. Raakt iemand een vrouw in deze jurk aan dan bolt de stof daar op als een soort beschermende buffer. Iedereen ziet gelijk dat ze is betast.



Jurk tegen hondenbeten

Eerder maakte Framis de Anti-dog-serie; jurken van materialen die tegen kogels en hondenbeten beschermen. Het was haar bijdrage in het Nederlandse paviljoen tijdens de Biënnale van Venetië in 2003. Met dat werk liep Framis vooruit op de discussies rond de recente #MeToo-beweging. De LifeDresses vormen een nieuw protest tegen grijpgrage handen. Alicia Framis woont afwisselend in Amsterdam en Barcelona.



Modest Fashion

Alle LifeDresses waren vorig jaar te zien tijdens de internationale kunstbeurs Art Basel. Het toonaangevend Amerikaanse magazine ArtNews zag ze daar en zette de serie in de top 6 beste werken. Voor het Stedelijk Museum Schiedam is Framis geen onbekende. Haar werk is tot en met 9 februari 2020 te zien in de tentoonstelling Modest Fashion. Die installatie bestaat uit een serie doeken met daarop in verschillende talen de geborduurde tekst Is My Body Public?



Upstream Gallery

In Schiedam passen de LifeDresses van Alicia Framis bij de hedendaagse kunstcollectie met het accent op kunst over sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. In Arnhem sluit het werk aan op het beleid om vooral werk van vrouwen aan te kopen. De musea kochten de opblaasjurken bij Upstream Gallery in Amsterdam.