Schiedamse feestklokken bij diocesaan inluid-moment

Schiedam - Na het vier keer slaan op de gong door Martin, de jongste misdienaar van de Liduina Basiliek, en vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk in Schiedam namen zaterdag 18 januari om 13.00 uur de feestklokken van deze basiliek het over. Voor iedereen hoorbaar werd met andere kerkklokken in Schiedam de start van de Actie Kerkbalans ingeluid.



Dit samenzijn was voor het bisdom Rotterdam ook hét diocesane inluid-moment. Maar natuurlijk waren er eerst inspirerende woorden van de verschillende sprekers afgewisseld met prachtige orgelmuziek van de stadsorganist en koorzang met Gregoriaanse gezangen van het herenkoor van deze basiliek.

Gastheer Louis van Poppel praatte alle onderdelen soepel aan elkaar. Dat iedereen om zijn en haar kerk gaf en geeft bleek uit de prachtige en persoonlijke verhalen van de verschillende sprekers. Pastoor Duynstee, de voorzitter van het parochiebestuur van De Goede Herder benoemde na zijn hartverwarmende woord van welkom het belang van het vertrouwen houden in elkaar. Pastoor Wijker van de Oud-Katholieke Kerk, een kerk met historische roots in Schiedam, benadrukte de betekenis van kerken anno 2020 zo ook de kracht van het gezamenlijk inluiden. De voorzitter van de kerkenraad Protestantse Kerk in Nederland in Schiedam, de heer Noordegraaf, kwam vanuit zijn persoonlijke verhaal tot de sleutelwoorden 'inspiratie' en 'bemoediging' die je met elkaar in de kerk kan vinden. 'Wat is de kerk zonder vrijwilligers?', vroeg de heer Koppe van dezelfde kerk zich hardop af. Ter inspiratie van de lopers van de Actie Kerkbalans droeg hij als afsluiting het gedicht 'De kerk verbindt' van Jaap van Oostrum, stadsdichter uit Maassluis, voor.

'Een kerk van levende stenen'

Bisschop Van den Hende noemde deze Actie Kerkbalans geen 'wereldvreemde contributieactie' en deed een beroep op ieders inzet. Na zijn bevlogen woorden en het uitgesproken gebed luidden vier gongslagen en de feestelijke kerkklokken deze Actie Kerkbalans in. De lopers ontvingen na afloop hun te bezorgen enveloppen met een inspirerend boekje van Henri Nouwen in een linnen draagtas als zeer gewaardeerde attentie van het bisdom Rotterdam om de enveloppen veilig mee op pad te nemen bij het bezorgen.

Dat doen ze tot zaterdag 1 februari als de kerkbalansenveloppen binnen moeten zijn. Maar de Actie Kerkbalans loopt natuurlijk het hele jaar door, net als het samen-kerk-zijn. En dat de aanwezige vertegenwoordigers van de kerken in Schiedam, het bisdom Rotterdam en aanwezige Schiedammers geven om de kerk, om hun kerk, bleek zeker ook uit het gezellige samenzijn na afloop in 'De Wilgenburg'. "Samen ben je nooit alleen in Schiedam'', was de mooiste conclusie van de kerkbalansloper toen hij met een tevreden glimlach na afloop huiswaarts ging over de Schiedamse Singel met zijn linnen tasje met enveloppen trots tegen de borst gedrukt.