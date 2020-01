Theater aan de Schie wil bij de 25 grootste theaters van Nederland behoren

De toekomstvisie it visiedocument is vandaag, maandag 20 januari, door directeur van Theater aan de Schie (Rob Roos) formeel overhandigd aan wethouder Duncan Ruseler.

De toekomstvisie it visiedocument is vandaag, maandag 20 januari, door directeur van Theater aan de Schie (Rob Roos) formeel overhandigd aan wethouder Duncan Ruseler.

Schiedam - Theater aan de Schie wil doorgroeien en tot de 25 grootste theaters van Nederland behoren. Al ruim twintig jaar is Theater aan de Schie één van de belangrijke pijlers van het culturele leven in Schiedam. Om inzichtelijk te krijgen hoe Theater aan de Schie toekomstbestendig wordt en waar mogelijkheden en vooral kansen liggen heeft Theater aan de Schie een visiedocument geschreven, met de titel: Script voor de toekomst. Dit visiedocument is vandaag, maandag 20 januari, door directeur van Theater aan de Schie (Rob Roos) formeel overhandigd aan wethouder Duncan Ruseler.



Het theater presenteert al zeven jaar op rij, ook tijdens de crisisjaren, groei- en succescijfers en kent landelijk toenemende belangstelling. Dat succes wil Theater aan de Schie voortzetten en verder uitbouwen. Om dat te bereiken heeft Theater aan de Schie haar toekomst in beeld gebracht en opgetekend in een visiedocument. Vooruitkijken dus. Schiedam groeit en Theater aan de Schie groeit mee.

Theater aan de Schie heeft het document in zes ambities samengevat:

1. Groei van het grote en kleine zaalaanbod.

2. Het realiseren van een stadsfoyer die overdag en voor iedereen met vrije toegang geopend is.

3. Het ontwikkelen van een productiehuis in samenwerking met De Stokerij Schiedam.

4. Groei in cultuureducatie zodat meer kinderen onder schooltijd het theater bezoeken.

5. Het theater wil op de zakelijke markt zich nadrukkelijker landelijk positioneren en de jaarlijkse zakelijke inkomsten verhogen.

6. Het theater wil behoren tot de 25 grootste theaters van Nederland en werkt daar naar toe.

Rob Roos, directeur Theater aan de Schie: "Schiedam zit in de lift en Theater aan de Schie ook. Onze gepresenteerde toekomstvisie laat zien wat nodig is om Theater aan de Schie door te ontwikkelen zodat het theater kan blijven bijdragen aan de sterke culturele identiteit van Schiedam. Cultuur is van oudsher een sociaal bindmiddel. De grote interesse van buitenaf om in Schiedam te komen wonen is explosief toegenomen. Een groot deel van deze nieuwkomers kiezen voor Schiedam vanwege haar succesvolle, representatieve en onderscheidende cultuurvoorzieningen."

"Theater aan de Schie is op tal van manieren met Schiedam verbonden. Het theater levert als cultuurproducent niet alleen een steeds grotere bijdrage aan het gevarieerde culturele klimaat van de stad, maar versterkt tevens de ambities van de stad op het vlak van stedelijke economie en ondernemersklimaat, stadspromotie, educatie, kunst en cultuur, inclusiviteit en samenleving.

"De aanwezigheid van een brede culturele sector, in welke stad dan ook, is naast de positieve uitwerking op het vestigingsklimaat, een belangrijke voorwaarde voor het creëren van broedplaatsen voor nieuw talent en ontwikkelplekken voor de creatieve sector. Schiedam heeft landelijk opererende cultuurinstellingen, waaronder Theater aan de Schie. En ze zijn succesvol. Het landelijke effect ervan straalt zeer positief af op het imago van Schiedam. Dat feit heeft zich intussen ruimschoots bewezen. Schiedam groeit en Theater aan de Schie groeit mee."